Indomita, le ragazze impegnate in trasferta contro il Vesuvio Oplonti.

Nuovo esame per l’Indomita Femminile allenata da coach Marco Mari. La formazione salernitana sarà impegnata domani contro l’Asd Vesuvio Oplonti nella gara in programma alle ore 18.30 presso la palestra di Via Montessori a Boscoreale.

Reduce dalla buona vittoria contro Pomigliano, la formazione biancoblu vuole continuare a stupire. Coach Mari presenta la gara in terra partenopea: “Ho sensazioni positive. Domenica abbiamo disputato una partita importante sull’aspetto caratteriale. Finalmente ho visto la squadra che io voglio sempre vedere. Le ragazze non hanno mollato, perdevamo il quarto set per 19-11, successivamente abbiamo accorciato sul 21-15, fino ad arrivare al 22 pari e poi siamo riusciti ad aggiudicarcelo sul 27-25. Sabato giocheremo una gara difficile contro un buon avversario. Lotteremo pallone su pallone per uscire vittoriosi da questa gara”.

Sull’avversario, reduce da due sconfitte al tie-break: “Dobbiamo pensare innanzitutto prima a noi stesse; bisogna avere la stessa concentrazione, lo stesso ritmo e grinta in mezzo al campo. Lavoreremo sulle difficoltà dell’avversario, a partire dalla ricezione fino ad arrivare ai punti deboli che hanno sul muro e sulla difesa”.

Capitolo assenze. Coach Mari può sorridere con il recupero di Martina Ronga: “Martina Ronga ci sarà. Farà finalmente parte del gruppo a pieno. Sarà disponibile e pronta ad aiutare le compagne. Consiglio? Io non gliene devo dare (ride, ndr). E’ una ragazza che ho preso ad occhi chiusi. Non ha bisogno di presentazioni, ha avuto la fortuna di giocare come secondo libero in Serie A e di disputare campionati di B da titolare. Su di lei sono abbastanza tranquillo. Spero che possa risolvere i suoi guai fisici, mettendosi a servizio della società”.

Parola a Martina Ronga, una delle ragazze più esperte è pronta al debutto dopo aver affrontato e superato gli ultimi fastidi fisici: “Sicuramente sono abbastanza tesa, sono ferma da un mesetto, in generale è da un po’ che sono ferma. Riprendere è una bella sfida. Ce la metterò tutta. Mi sto trovando benissimo con le ragazze che sono fantastiche, ho un bellissimo rapporto con Marco. Gli allenamenti sono giusti, il gruppo c’è, dobbiamo solo vincere. Ambizioni personali e di stagione? Le mie personali quella di prendermi qualche rivincita e di fare un buon campionato. Per ciò che concerne la squadra, auspico la possibilità di salvarci tranquillamente, ed essere sempre serene. Magari a partire da sabato con una bella vittoria.”



