Indomita, impegno casalingo contro l’Alma per le ragazze.

Una sfida casalinga per ritrovare subito il sorriso e soprattutto tre punti per muovere la classifica. Dopo la sconfitta a testa alta sul campo della capolista Nola Città dei Gigli, torna in campo l’Indomita femminile. Domani, domenica, fischio d’inizio alle 19, alla Senatore le ragazze di coach Francesco Tescione ospitano l’Alma Volley. La gara valida per la quartultima giornata di campionato, è importante soprattutto per la compagine ospite, impegnata nella lotta per non retrocedere. Reduce da quattro sconfitte consecutive, con 18 punti in classifica, frutto di cinque vittorie e diciassette sconfitte, l’Alma Volley cercherà punti fondamentali in chiave salvezza ma di fronte si troverà un’Indomita carica e motivata. Capitan Lanari e compagne, infatti, vogliono chiudere al meglio la stagione, cercando un successo che possa definitivamente blindare il sesto posto in classifica che, considerate le vicissitudini della seconda parte di stagione, rappresenta un traguardo assolutamente onorevole. Per questo motivo nel corso degli allenamenti settimanali coach Tescione con il suo staff ha lavorato molto sull’aspetto motivazionale, chiedendo alle sue ragazze massimo impegno e grande concentrazione per conquistare i tre punti in palio. Per quanto riguarda la formazione, rientra nell’elenco delle convocate la palleggiatrice Morea, mentre non ci saranno Serban e Scoppetta. Da ricordare infine che la gara Indomita Salerno-Alma Volley sarà trasmessa in differita su Lira Sport lunedì alle 17.25, martedì alle 12, mercoledì e giovedì alle 21.25 con il commento di Fabio Setta ed Enzo Nicolao. Inoltre, il match sarà disponibile sul canale YouTube di Lira Tv. Per quanto riguarda il resto del programma, nell’anticipo, la capolista Nola Città dei Gigli ha vinto in casa della Pallavolo Pozzuoli, seconda in classifica. Un risultato che può riaprire la lotta play off con Pontecagnano che ospita l’Arzano, la Phoenix Caivano di scena in casa contro la MpAuto Cava e l’Oplonti sul campo del Cs Pastena che ha bisogno di punti vuole continuare a sognare. Il Cava Volley può chiudere il discorso salvezza in casa contro lo Stabia già retrocesso.

Il programma della ventitreesima giornata: Pozzuoli-Nola Città dei Gigli 2-3, Cs Pastena-Vesuvio Oplonti, Phoenix Caivano-MpAuto Cava, Volare Benevento-Ribellina, Pontecagnano-Arzano, Cava Volley-Stabia, Indomita Salerno-Alma Volley

La classifica: Nola 66, Pozzuoli 55, Pontecagnano 52, Caivano 50, Oplonti 48, Indomita 37, Arzano 31, MpAuto 26, Cava Volley 24, Volare Benevento 22, Ribellina 19, Alma Volley 18, Pastena 13, Stabia 4.