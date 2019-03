Indomita, i ragazzi vincono ad Avellino, le ragazze battono il Vesuvio Oplonti in casa.

L’Indomita maschile completa il weekend a strisce biancoblu con una rimonta incredibile nei confronti di Nuova Gs Olimpica Avellino. Tie break vinto dopo aver perso i primi due set. Terzo successo esterno per la formazione allenata dai coach Pasquale Vitale ed Alfonso Capriolo dopo le vittorie su Folgore Massa e Alma Mater maturate nel girone d’andata.I padroni di casa vincono il primo set ai vantaggi (27-25) e concedono il bis nel secondo parziale lasciando diciotto punti alla compagine salernitana. L’Indomita, però, non si abbatte e inizia la risalita. Il terzo set è ad appannaggio degli atleti biancoblu in maniera netta (16-25). Capitan Senatore e compagni ci prendono gusto e si aggiudicano anche il quarto parziale (17-25) portando la gara al quinto set.

Si tratta dell’undicesimo tiebreak stagionale (otto in campionato e tre in Coppa Campania) per la formazione salernitana che, nel momento della verità, riesce a chiudere la contesa lasciando solamente dieci punti ai padroni di casa. Vittoria pregiata, dunque, per l’Indomita che consolida l’ottavo posto e la prossima settimana affronterà la capolista Sacs Team Volley Napoli. Una sfida affascinante contro una compagine che non ha mai perso in campionato.

Questa l’analisi di coach Pasquale Vitale al termine del match: “Siamo partiti col piede sbagliato, contratti subendo un’ottima partenza di Avellino. Avevamo impostato la gara in maniera diversa, forse non congeniale a come si è sviluppata, ma siamo stati bravi a correggere con delle indicazioni il piano gara. Chiaramente il riconoscimento più grande va ai ragazzi che hanno ribaltato una partita non facile. La rimonta ha molto valore se ottenuta contro squadre come Avellino che è molto organizzata in difesa. I ragazzi hanno fatto una gran bella partita dal terzo set in poi, praticamente, abbiamo avuto il pallino del gioco in mano anche quando sul tiebreak eravamo sotto 6-2 e ribaltato il punteggio e la frazione con sei punti consecutivi. E’ stata una grande prova di forza dei ragazzi: questo risultato ci dà morale e ci aiuta a preparare una partita complicatissima contro Sacs Napoli. La testa è già lì: in questa settimana dobbiamo lavorare molto di più sulla continuità perché subiamo troppi break e non possiamo permetterci la possibilità di concedere break di 4-5 punti soprattutto contro la capolista. In alcuni frangenti ad Avellino siamo usciti fuori grazie alle individualità: lavoreremo su questo e speriamo in un risultato positivo anche contro la prima in classifica perché abbiamo dimostrato di saper giocare con loro alla pari”

NUOVA G.S. OLIMPICA AVELLINO – INDOMITA SALERNO 2-3

(27-25, 25-18, 16-25, 17-25, 10-15)

INDOMITA SALERNO: Morriello (L1), Squizzato (L2), Cantarella, Pagano, Senatore, Memoli, Sabatino, Guardabascio, Manzo, Citro, Catone, Abate, Magazzeno. Coach: Pasquale Vitale – Alfonso Capriolo

Girandola di emozioni alla Palestra Senatore. L’Indomita femminile ritorna al successo e lo fa al termine di una gara combattuta conclusasi al tie break.Parte male la formazione biancoblu che cede il primo parziale a Vesuvio Oplonti con il punteggio di 17-25. La formazione ospite domina in lungo e in largo con tanti punti di Iozzino e di Esposito ben condotte dalla palleggiatrice Valeria Lamberti. L’Indomita reagisce, con grande voglia e grinta vincendo ai vantaggi (28-26) la seconda frazione, annullando ben due set point. Oplonti aveva rimontato dal 23-20 con quattro punti consecutivi, ma le ragazze biancoblu equilibrano il match grazie ad una performance collettiva di grande livello.

Nel terzo set l’Indomita molla di colpo dopo un inizio punto a punto. Oplonti ricomincia a macinare anche in virtù di molti errori gratuiti da parte delle padrone di casa. La formazione ospite va sul 13-20 e chiude il parziale in scioltezza sul 15-25. Nel quarto set è un’altra Indomita, spettacolare per molti versi, aiutata anche dagli errori delle maggiori attaccanti avversarie: capitan Izzo e compagne aumentano il solco nella fase centrale allungando dal provvisorio 17-12 fino al definitivo 25-18.

Nel tie-break l’Indomita si scioglie, va avanti 7-3, teme il rientro delle avversarie (9-7) riallunga nuovamente (14-10) e chiude definitivamente sul 15-13. Due punti preziosi con le ragazze di Marco Mari che interrompono una striscia di tre gare senza vittorie che durava dallo scorso 24 gennaio. Il prossimo impegno sarà contro Molinari, capolista indiscussa del girone A.

Coach Marco Mari analizza l’affermazione delle sue atlete: “Era troppo importante vincere contro Oplonti, soprattutto vedendo i risultati delle nostre dirette concorrenti che, come noi, hanno vinto al tie-break. Torniamo in quartultima posizione, mettendoci sul +8 sulla salvezza, ben consapevoli che la prossima settimana ci attende un incontro ostico contro una signora squadra, ma andremo lì giocandocela in maniera serena senza nulla da perdere. Molinari è una signora squadra di B-2, il destino delle squadre che l’affrontano è sempre segnato: faremo la nostra partita mettendole in difficoltà. Vittoria inaspettata? Questa squadra – dichiara con un pizzico di orgoglio il coach – è nata negli ultimi giorni di agosto, all’inizio eravamo in 4-5 persone. Grande merito delle ragazze che mi stanno seguendo, senza mai abbattersi nonostante tante negatività e situazioni sfortunate. Sono fiducioso sul fatto che ci salveremo.”

L’atleta Francesca Naddeo è raggiante dopo il successo numero quattro in stagione ottenuto dall’Indomita: “Finalmente siamo ritornate alla vittoria in casa. La gara l’abbiamo preparata molto bene in settimana e dopo un primo set non ottimale, siamo riuscite, a partire dal secondo parziale, nostro abituale tallone d’Achille, a macinare gioco: volevamo fortemente la vittoria, abbiamo giocato con grande grinta, disputando complessivamente un’ottima gara e ottenendo due punti fondamentali per il nostro cammino. Spero che possiamo proseguire così, a partire da sabato anche se contro Molinari sarà un match difficilissimo in quanto non hanno mai perso in stagione. Però, non si sa mai: magari potremmo fare un colpo di coda. Prestazione personale? Sono soddisfatta della mia prestazione – afferma la giovane atleta dell’Indomita – però, bisogna sempre migliorare. Spero di proseguire nel processo di crescita”.

Anche il dirigente Candeloro Plaitano è al settimo cielo: “Una vittoria importante visti i risultati delle altre squadre. Grazie all’impegno delle ragazze che hanno giocato in maniera diversa rispetto alle ultime gare di campionato. Oplonti è una formazione di tutto rispetto: ho notato che quando affrontiamo squadre di alta classifica giochiamo diversamente. Le ragazze hanno avuto un atteggiamento vincente come quello che chiede sempre il mister allenamento dopo allenamento. Gare di marzo? Sabato prossimo – prosegue il dirigente biancoblu – si affronterà Molinari che è la squadra regina del nostro girone, non ha mai perso. Le ragazze non devono scoraggiarsi e fasciarsi la testa: si può perdere, ma dovremmo metterci sempre il nostro. Poi successivamente ci sarà il grande derby contro Guiscards: sarà una sfida tesa, sicuramente ricca di emozioni”.

ASD INDOMITA SALERNO – VESUVIO OPLONTI 3-2

(17-25, 28-26, 15-25, 25-18, 15-13)

ASD INDOMITA SALERNO: Pagano, Izzo, De Rosa, Arpaio, Ronga (L), Liguori, Naddeo, Maio, Moffo, Morea, Sole. Coach: Marco Mari

VESUVIO OPLONTI: Aievola, Cariello, Esposito B., Esposito F., Esposito T., Iozzino, Lamura, Lamberti, Maresca, Morra, Savarese, Vanacore. Coach: Giovanni Giorgio – Filippo Carotenuto.

Arbitro: Matteo Bavosa di Salerno