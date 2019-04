Indomita, i ragazzi ospitano l’Azzurra, le ragazze in casa contro il Volley World.

Ventiquattresima giornata di Serie C maschile. L’Indomita Salerno ospita Azzurra Volley, formazione quinta in classifica, vera e propria bestia nera dei salernitani con due sconfitte nei due incontri stagionali.

La compagine biancoblu ha inanellato una striscia di ben sei vittorie consecutive e ha voglia di mettere la settima per avvicinare sempre di più le zone nobili della classifica. Fischio d’inizio alle ore 18,30 presso la palestra Matteo Senatore sita in via De Granita (Vestuti).

Coach Pasquale Vitale presenta la sfida: “Azzurra è proprio la nostra bestia nera: non solo negli incontri ufficiali, ma anche nelle amichevoli abbiamo sempre perso contro di loro. Proveremo a sfatare il tabù. L’entusiasmo è la nostra chiave principale in questo momento: a Casoria proprio grazie a ciò e con il carattere dei ragazzi abbiamo vinto. Ripartiamo, dunque, da quel successo e spero di ripetere la prestazione offerta nel primo set in terra napoletana. Azzurra ha pochi punti deboli: è una squadra ben organizzata, ha diverse soluzioni in attacco, ben ordinata in ricezione e nella correlazione muro-difesa. Una nostra fortuna è quella di averla già affrontata due volte. Catone? Certamente è stata un’ottima e sana competizione quella insieme agli altri centrali come Domenico Abate e Mirko Magazzeno. Si equivalgono tutti e tre: Francesco ha tanti pregi. Ha grossa qualità, un’ottima velocità di gambe, molto ordinato a muro e tante soluzioni in attacco. Sicuramente è spronato, dunque, dalla competizione con gli altri due atleti”.

Insieme al centrale Francesco Catone: “Ringrazio mister Vitale per le parole d’elogio. Non parlo mai di me, la competizione con gli altri centrali è sana ed è bella e, dunque, faremo di tutto per mettere in difficoltà il tecnico nelle scelte. Mi auguro di fare sette vittorie su sette. Abbiamo la possibilità di farlo: siamo molto motivati soprattutto dopo l’ottima prova e vittoria di Casoria, in cui siamo stati davvero tutti bravi. Spero che continuando così si possa fare bottino pieno anche alla Palestra Senatore contro Azzurra. Dobbiamo sfatare questo tabù, abbiamo sempre perso contro di loro: dobbiamo sfruttare il vantaggio di giocare in casa, in quanto non saranno abituati alle misure della nostra palestra: loro giocano in una tendo struttura molto stretta e poco luminosa. Senza alcuna presunzione non possiamo temere nessuno. Azzurra, poi, si trova sopra di noi in classifica: è una motivazione in più per fare bene. Nelle ultime gare affronteremo solo Volley World come squadra davanti a noi in graduatoria: non dobbiamo guardare in classifica, ma solo pensare alle nostre prestazioni in campo”.

L’intervista è disponibile qui. Aggiornamenti sul match sui nostri social Facebook e Instagram.

Ventiquattresima giornata del campionato femminile di Serie C. L’Indomita Salerno è reduce dal successo contro Asd Primavera che ha sancito la salvezza della squadra biancoblu con ben tre giornate d’anticipo. Alla palestra Senatore arriva Volley World Napoli, compagine quinta in classifica, partita ad inizio campionato con i favori del pronostico. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.30 di domenica 14 aprile.

Coach Marco Mari analizza la sfida tracciando anche un bilancio del campionato vissuto dalla formazione salernitana: “Restano tre partite da qui alla fine. Cercheremo di migliorare la nostra classifica: ora siamo terzultimi, cercheremo di chiudere quintultimi per terminare al meglio una stagione che non è iniziata, come molti sanno, bene. Della vittoria con Primavera Avella ho pensato ad un anno di lavoro, di sacrifici in cui abbiamo lottato alla grande nei tanti momenti di difficoltà: mi riferisco in special modo ad alcune atlete che si sono tirate fuori, magari non credendo nel gruppo. Chi è rimasto ha dato il 120% dando una risposta a tutti. Volley World ha lottato fino alla scorsa domenica per i play-off: bisogna affrontarle come abbiamo giocato domenica. A parte il primo set, dal secondo in poi ho visto una squadra viva che, con un po’ di fortuna, poteva persino chiudere il discorso salvezza con un comodo 1-3, ma l’importante è stato prendere i due punti che hanno sancito la salvezza matematica. Le ragazze non hanno mai mollato, un plauso a tutte loro. Sono molto pignolo sugli allenamenti e su come affrontare la gara perché quando si vince, si vince tutti insieme, però, posso dire che il campo mi ha dato ragione. Questa settimana – prosegue il tecnico salernitano – le ragazze sono venute tutte in palestra, si sono allenate benissimo, adesso sono anche libere dalla pressione del risultato: ad un certo punto del campionato ci siamo guardati tutti in faccia. Contro Pomigliano abbiamo fallito il match-point per chiudere il discorso salvezza: ricordo quegli attimi, ci sono stati tanti malumori, ma siamo riusciti a mettere un freno anche in quell’occasione. Devo dire grazie alla società che mi ha dato carta bianca, a tutte le persone che mi hanno aiutato in palestra, soprattutto Candeloro Plaitano, il mio dirigente sempre pronto a darmi una mano. Ha e abbiamo avuto ragione, considerato il risultato maturato in campo”.

L’intervista è ascoltabile qui. Aggiornamenti sulle nostre pagine Facebook e Instagram.