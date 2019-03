Indomita, grande vittoria dei ragazzi, sconfitta per le ragazze.

Un’Indomita eccezionale strapazza Sacs Team Volley Napoli vincendo con un secco 3-0 alla Palestra Senatore. Secondo successo consecutivo per la formazione biancoblu. Prima sconfitta stagionale, invece, per la capolista dopo ben diciotto vittorie consecutive.

L’Indomita inizia subito male, ma riesce prontamente a rispondere colpo su colpo per allungare divinamente nella fase centrale del parziale (18-14). Trova il massimo vantaggio sul +6 (20-14), subisce la rimonta degli avversari (22-19) ma chiude al secondo set point con un indomabile Citro per il definitivo 25-21.

Nella seconda frazione l’Indomita inizia sulla scia del primo parziale sin dai primi frangenti, allunga sul 12-8, ma subisce la reazione ospite (15 pari). Nel momento del bisogno, però, i padroni di casa ottengono dei vitali break sul turno di battuta di Senatore (22-17) fino a chiudere senza paura sul 25-19. Il terzo set si apre con la penalità di un punto inflitta dall’Indomita che poi riesce a rientrare in controllo del match (13-10). Nella fase centrale la capolista rimette la testa avanti (15-16), ma la formazione allenata da coach Vitale e Capriolo reagisce con grande personalità e grinta volando sul 23-20. Nelle battute finali Sacs annulla tre match point consecutivi prima di cedere set e match a 23.

Vittoria di prestigio, dunque, per l’Indomita che la prossima settimana ospiterà Ottaviano alla Palestra Senatore con il tentativo di allungare la striscia di vittorie consecutive.

Al termine del match questa l’analisi di coach Pasquale Vitale: “Al terzo tentativo ci siamo riusciti: nei due precedenti di quest’anno abbiamo sfiorato la vittoria, ora è giusto che i ragazzi si godano questo successo meritato. Dalla gara di Avellino vedo una squadra più concentrata e soprattutto più “squadra” con il sestetto sempre pronto ad incitarsi nel bene e nel male. In settimana ci siamo allenati con la giusta grinta e motivazione, anche perché, non ci nascondiamo, queste sono le gare più facili da preparare sotto quest’aspetto. L’atteggiamento dei ragazzi è stato sempre positivo, anche nei pochi momenti di sofferenza. Dalla panchina abbiamo notato una squadra sempre in controllo che ha saputo controbattere alla capolista mostrando personalità. Spero sia un punto da cui ripartire per i prossimi match. Nel frattempo rimaniamo con i piedi per terra. Contro Ottaviano ci dobbiamo togliere un sassolino dalla scarpa: i ragazzi saranno carichi allo stesso modo perché nella loro palestra abbiamo perso con un secco 3-0 e speriamo di portare un altro risultato utile”.

Dello stesso parere il centrale Magazzeno, uscito per infortunio nel terzo set: “Abbiamo fatto un’ottima prestazione, eravamo gasati, pronti. A dir la verità lo siamo da un bel po’, ma ci serviva la partita giusta per sbloccarci: il nostro rendimento non è stato mai continuo, eravamo troppo insicuri e contratti. Spero che questo successo possa portare tutti a remare dritto, uniti nella stessa direzione. Nella troppa foga ho rimediato un piccolo infortunio alla caviglia che si è girata durante il terzo set. La mia prestazione vale come quella degli altri: insieme si vince, insieme si perde. L’importante era vincere per dare innanzitutto tranquillità a noi stessi e poi soprattutto è un modo per ringraziare la società. All’andata contro Ottaviano eravamo troppo tesi, convinti di fare bene dopo l’ottima prestazione con Sacs, ma pensavamo in maniera più da singolo: ora siamo consapevoli di ciò che siamo, ossia una squadra”

ASD INDOMITA SALERNO – SACS TEAM VOLLEY NAPOLI 3-0

(25-21, 25-19, 25-23)

ASD INDOMITA SALERNO: Morriello (L), Citro, Catone, Manzo, Cantarella, Sabatino, Memoli, Senatore, Squizzato (L2), Magazzeno, Abate, Pagano, Guardabascio. Coach: Pasquale Vitale – Alfonso Capriolo.

SACS TEAM VOLLEY NAPOLI: Quarantelli, Romano A., Iadevito, Sarno, Piscopo, Cimmino, Matano, Anatrella, Amato, Barone, Romano S.(L2), Montella, Prykmodko. Coach: Cimmino.

Primo arbitro: Marco Ferrante di Salerno

Secondo arbitro: Rosario Adduci di Battipaglia

Secca sconfitta per l’Indomita Femminile che perde con un netto 3-0 a Cercola contro Molinari, regina indiscussa del girone A. La formazione allenata da coach Mari non ha ancora sfatato il tabù vittoria lontano dalla palestra Senatore dove ha raccolto solo un punticino in stagione nello scontro diretto contro Aversa.

La compagine partenopea inizia a mettere in chiaro le cose vincendo il primo parziale lasciando solamente nove punti alle atlete biancoblu. L’Indomita, però, prova a rientrare nel secondo parziale che termina 25-17. Nel terzo set Molinari chiude la contesa: per Izzo e compagne solamente sette punti conquistati nell’ultimo parziale.

Coach Mari analizza in maniera lucida la sfida che è valsa per la diciannovesima giornata del torneo di Serie C femminile: “Gara senza storia, troppo divario tra le due squadre. Domenica prossima, nel derby contro Guiscars, mi auguro di veder una squadra ancora più grintosa di quella che si è vista con Oplonti”.

Il prossimo appuntamento della formazione biancoblu è la stracittadina con Salerno Guiscards,una sfida importante per il cammino dell’Indomita che lotta per mantenere la categoria.

MOLINARI VOLLEY – INDOMITA SALERNO 3-0

(25-9, 25-17, 25-7)

INDOMITA SALERNO: Morea, Liguori, Lamberti, Arpaio, Izzo, Naddeo, Ronga (L), De Rosa, Moffo, Pagano, Sole. Coach: Marco Mari.