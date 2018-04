Indomita Day, i ragazzi contro Atripalda, le ragazze contro Oplonti.

Un vero e proprio “Indomita Day”. Coincidenza del calendario sì, ma quello di domani, sabato, sarà un intenso pomeriggio a tinte biancoblu. Si parte alle 18 con la femminile di coach Tescione che ospita l’Asd Vesuvio Oplonti. Alle 20 poi tocca ai ragazzi di coach Vitale e coach Capriolo contro la Volleyball Atripalda. Due sfide sentite tutte da seguire in un pomeriggio che richiamerà alla Senatore tantissimi appassionati Anche perché, per quanto riguarda le ragazze, questa contro l’Oplonti è l’ultima gara casalinga del campionato che si chiuderà la prossima settimana sul campo del Cava Volley. Dopo gli ultimi due successi consecutivi capitan Lanari e compagne vogliono salutare i propri tifosi con una bella prestazione e magari un successo contro una delle compagini protagoniste di questo campionato di serie C. L’Oplonti, aritmeticamente, infatti è ancora in corsa per un posto nei play off anche se, dopo la sconfitta contro il Pozzuoli nell’ultimo turno, le speranze sono davvero ridottissime. Sarà sicuramente una sfida combattuta ed emozionante come ad esempio quella dell’andata quando l’Indomita, nel suo momento di maggior forma ed entusiasmo, conquistò il successo al tie break. Per quanto riguarda la formazione coach Tescione, considerate le diverse assenze, ha pochi dubbi ma in settimana sono state diverse le soluzioni provate che a gara potranno tornare utili a gara in corso.

Sfida altrettanto avvincente e sentita è quella che attende capitan Morriello e compagni. Quella con l’Atripalda è una delle classiche degli ultimi anni con le squadre che hanno dato vita spesso a gare davvero entusiasmanti. Come ad esempio quella dell’andata, con l’Indomita ko 3-1 dopo una sfida equilibrata e accesa. Alla Senatore sarà un’altra storia e per questo i biancoblu si sono allenati con grande scrupolo e dedizione per cercare di ritrovare quel successo che manca dal match contro la Sacs Napoli, cui sono seguite le due sconfitte contro Sparanise e contro Nola, al tie break. La compagine irpina di coach Colarusso è invece teoricamente ancora in corsa per i play off e per questo motivo arriverà alla Senatore con il chiaro obiettivo di conquistare l’intero bottino in palio. Per quanto riguarda la formazione, sono diversi i dubbi di Coach Vitale e coach Capriolo, legati alle condizioni fisiche non eccellenti di alcuni giocatori. In campo però ci sarà una squadra carica e grintosa, pronta a regalare un successo per celebrare al meglio questo “Indomita Day”.