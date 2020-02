Il Vescovo di Salerno Monsignor Bellandi alla Conviviale del Panathlon Club giovedì 13.

“La Chiesa e lo Sport” è l’interessante tema su cui l’arcivescovo metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi, terrà una relazione in occasione della prossima conviviale del Panathlon Club Salerno, in programma giovedì 13 febbraio alle 20:30, presso il Lloyd’s Baia Hotel.

Come lumeggiato da Papa Francesco, lo sport può rappresentare un supporto eccezionale per la crescita umana della persona perché stimola a dare il meglio di sé per il conseguimento di un traguardo ed educa alla costanza, al sacrificio e alla rinuncia. La pratica di una attività sportiva insegna a non scoraggiarsi e a ricominciare con determinazione, dopo una sconfitta o un infortunio.

Interprete del ruolo di club di servizio, il sodalizio presieduto da Enzo Todaro continua a promuovere occasioni di confronto che pongono al centro, oltre che i valori dello sport, argomenti di assoluto interesse sociale.

All’incontro saranno presenti le autorità civili e militari del territorio ed i presidenti dei club Panathlon della regione.