Il presidente della Rari Nantes Salerno Enrico Gallozzi eletto consigliere regionale della FIN.

Si è svolta presso l’Hotel Mediterraneo a Napoli l’assemblea elettiva delle cariche regionali della FIN (Federazione Italiana Nuoto), alla quale hanno partecipato 61 società su 64 affiliate.

Alla guida del Comitato Regionale Campano è stato confermato Paolo Trapanese. Per l’ex olimpionico del settebello si tratta del quarto mandato consecutivo, mentre nel nuovo consiglio direttivo prenderà posto anche Enrico Gallozzi, presidente della Rari Nantes Salerno, risultato il quarto più votato.

“È per me un onore far parte del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto – ha commentato il presidente Gallozzi – Desidero ringraziare i dirigenti e gli atleti della Rari Nantes Salerno, senza i quali ciò non sarebbe stato possibile, e tutte le società salernitane che hanno dimostrato unità, e tutte le società che hanno sostenuto la mia candidatura”.