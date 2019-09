Il grande Careca alla presentazione del City Angri.

Antonio Careca, uno dei più grandi fuoriclasse della storia del Napoli è stato ospite, alla presentazione del City Angri squadra che si appresta ad affrontare il primo campionato di Seconda Categoria della sua giovane storia. E’ stato il vicepresidente del City, Gianmarco D’Andrea a portare il fuoriclasse all’evento di presentazione che si è svolto al Bar Amore di Angri.

“Sono riuscito nell’intento, grazie anche all’aiuto del nostro sponsor tecnico Zeus nella persona del proprietario , Cirillo, che ha contribuito nella realizzazione di quello che era il nostro desiderio””.

La cerimonia si è aperta con la proiezione di un video celebrativo delle gesta del campione brasiliano. Dopodiché Careca si è sottoposto al consueto rito delle domande dei numerosissimi presenti rispondendo sempre con cortesia senza mai risparmiarsi ed infine si è complimentato per i traguardi raggiunti finora dal City Angri,

Careca, 221 presenze, 96 reti e sei stagioni nel Napoli, è una delle icone del club: con Maradona ne ha firmato le pagine più importanti, avendo vinto uno scudetto, una coppa Uefa e una Supercoppa da protagonista. Ma sono i colpi di classe, i gol straordinari, le giocate di alta scuola in tandem con Diego e l’attaccamento alla maglia e alla città che tutti i tifosi ricordano con ancora maggiore affetto..

Successivamente è stata presentata la nuova rosa ed il nuovo organigramma del City Angri.

Infine la parola è passata al Direttore Sportivo Mainardi Silvestro che ha fatto notare che ”Rappresentare Angri va oltre i risultati sportivi è comporta delle responsabilità umane e morali che vanno trasmesse dentro e fuori dal campo”. Poi ha tenuto a precisare che il City Angri è composto da uomini prima che da calciatori e che, pur non avendo dei parametri per sbilanciarsi su pronostici per la prossima stagione, è convinto di aver allestito una rosa in grado di poter affrontare qualsiasi avversità dovesse emergere nel corso dell’anno, una squadra che sarà senz’altro protagonista nel prossimo campionato di seconda categoria. E per concludere il Direttore ha parlato dell’allenatore: “Mister Bruno Rega al suo secondo anno sulla panchina del City, ha già iniziato a scrivere una pagina importante nella storia del City vincendo subito il campionato di terza categoria. Quest’anno gli abbiamo messo a disposizione un altra fuoriserie e lui non potrà che far bene”

Infine un ringraziamento particolare a chi ha immortalato questi momenti, consegndoli di diritto alla storia della nostra città: Michele Novi fotografo e Scisciola fotografi.

Il raduno per la squadra è fissato per Martedi 10 Settembre alle 20,30 allo stadio Novi di Angri

Organigramma

PRESIDENTE: ROSARIO ANNARUMMA

VICE-PRESIDENTE D’ANDREA GIANMARCO

DIRETTORE SPORTIVO: MAINARDI SILVESTRO

TEAM MANAGER D’ANTONIO GIOVANNI

DIRIGENTE: BORGHESE ALFONSO

ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE: FRANCESCO D’ANTUONO.

La rosa 2019/2020

PORTIERI: FERRAIOLI-CIUMMO-BORGHESE S

DIFENSORI: DE MARINIS A. SCSCIOLA, DEL SORBO, VERTOLOMO R, – PASTORE – GALASSO – ORLANDO GIUSEPPE – ATTIANESE GIU

CENTROCAMPISTI:ZARRA E, DE PRISCO, D’AMBROSIO. VERTOLOMO R., TEDESCO CIRO, PADOVANO, SESSA, MANZO

ATTACCANTI: TESTA,D’AURIA, PALMA, ORLANDO G (86). ORLANDO G (94), COTICELLA, D’ANTONIO, DE VIVO.

STAFF TECNICO:

ALLENATORE: REGA BRUNO

ALLENATORE IN SECONDA E PREPARATORE TECNICO RUSSO ANGELO

MAGAZZINIERE IZZO ANGELO