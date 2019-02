Il Centro Sportivo Italiano di Salerno pronto per il rilancio dei campi comunali di tennis “Giovanni Dininno”.

I campi comunali di tennis di Salerno vedono una nuova luce dopo l’affidamento al Comitato Provinciale del Centro Sportivo Italiano (CSI) dell’impianto intitolato alla memoria dell’atleta precocemente scomparso “Giovanni Dininno”. Presso la struttura di Torrione finalmente nei prossimi giorni torneranno le attività della Federazione Italiana Tennis (FIT) affidate all’ASD Tennis Club “La Carnale”.

Sabato 9 febbraio, infatti, dalle ore 14.30 si terrà una tappa della “Coppa delle Province”, campionato fra le selezioni dei più bravi allievi delle scuole tennis delle province della Campania. Per l’occasione si incontreranno le delegazioni di Salerno capitanata da Pasquale Della Notte e Paolo Bianchini e quella di Caserta.

L’evento rappresenterà l’inizio di una serie di attività riconosciute dalla Federazione Italiana Tennis e che proseguiranno nei prossimi mesi con tornei individuali, campionati e manifestazioni di rilievo come la nuova programmazione del Torneo “Open” di San Matteo. Inoltre, è stata appena registrata la nuova scuola di tennis FIT alla quale sarà affidato un programma articolato di diffusione e promozione del tennis aperto a tutti i giovani della nostra città.

“Abbiamo fatto una programmazione delle attività mettendo in primo piano la promozione e la valorizzazione dello sport tra i giovani – afferma il Vice Presidente del CSI Teresa Falco – dando nuova linfa e rilanciando la struttura comunale “Giovanni Dininno”, in particolare partendo da chi si avvicina per la prima volta al tennis. Stiamo rendendo la struttura più accogliente e più confortevole per far sì che il circolo diventi un punto di riferimento per tutti gli sportivi e gli appassionati di tennis, oltre che un punto di incontro per attività ricreative e scambi socio-culturali.”