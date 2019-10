Hippo Basket Salerno, prima sconfitta stagionale in casa della Pallacanestro Antoniana

Nonostante l’esordio di Llaryora i ragazzi di coach Cosentino hanno ceduto il passo ai più quotati avversari

Prima sconfitta stagionale nel campionato di Promozione 2019/20 per la Hippo Basket Salerno. La squadra del presidente Giosafat Frascino è stata sconfitta dalla Pallacanestro Antoniana, che ha confermato sul campo di essere una delle squadre più attrezzate del raggruppamento nell’ottica del salto di categoria. 57-38 il punteggio finale in favore del team di Sant’Antonio Abate che, alla Tendostruttura della Scuola Media Superiore “Forzati”, ha un migliore approccio al match. Delle Donne e soci si portano sul 22-9 già dopo 10 minuti. La squadra di casa non si accontenta e prima dell’intervallo riesce ad incrementare il proprio vantaggio: si va al riposo sul 32-16. Nella ripresa la squadra di coach Luca Cosentino, nelle cui file si registra l’esordio di Juan Cruz Llaryora, prova a dar vita ad un timido tentativo di reazione. Ma è un fuoco di paglia. La Pallacanestro Antoniana controlla la situazione e si aggiudica la contesa per 57-38, ricevendo gli applausi dei propri tifosi.

Sabato pomeriggio la Hippo Basket Salerno, nella gara valida per la 4^ giornata del campionato di Promozione, andrà a caccia di riscatto contro la Cestistica Sarnese.

PALLACANESTRO ANTONIANA vs HIPPO BASKET 57-38

Parziali: 22-9 32-16 46-28

Pallacanestro Antoniana: Tramonti, Delle Donne 2, D’Aniello 4, Albanese 7, Malafronte 10, Russo, Carbone 8, Sammarco 6, Russo G. 7 , Malafronte R., Ferraioli 1, Attianese 12. All. Costabile

Hippo Basket Salerno: Sconza 7, Iacovazzo 8, Llaryora 6, Nigro 2, Galizia 2, Baldi 3, Carfora 7, Romaniello ne, Grimaldi, Brigante 3, Fumo, Landicho ne. All. Cosentino

Arbitri: Savarese e Del Gaudio.

Ufficio Stampa Hippo Basket Salerno