Handball Lanzara si prepara al primo storico campionato di A2.

Fervono i preparativi in casa Handball Lanzara 2012 per la prossima stagione agonistica, che vedrà la compagine salernitana impegnata nella prima e storica partecipazione al campionato Nazionale di Serie A2 maschile di pallamano. Il sodalizio sportivo di Castel San Giorgio presieduto da Domenico Sica, giunto al proprio settimo anno di attività, sta lavorando duramente e programmando nel migliore dei modi la nuova annata sportiva, che si preannuncia molto impegnativa ma al contempo entusiasmante.

Appena lo scorso maggio, davanti ad una gremitissima Palestra Caporale Palumbo, l’ Handball Lanzara 2012 ha conquistato la promozione nel campionato Nazionale di Serie A2, un risultato frutto di forza di volontà e sacrifici, concretizzato dapprima con la vittoria del campionato interregionale Lazio-Campania-Puglia-Calabria di Serie B nel quale il Lanzara ha primeggiato sin dalla prima giornata, vantando sia il miglior attacco che la miglior difesa del torneo, e realmente coronato poi con la vittoria del concentramento finale per la promozione dove i salernitani hanno superato i siciliani dell’Agriblu Scicli ed i marchigiani del Chiaravalle.

Un risultato, insomma, prestigioso se si pensa che la compagine salernitana è nata sei anni fa nel piccolo comune di Castel San Giorgio, che conta poco meno di 14mila abitanti, e si ritroverà ora a disputare un campionato nazionale.

“ Soltanto con l’ uscita definitiva dei calendari abbiamo realizzato di aver compiuto un’ impresa nello scorso maggio – dichiara emozionato il presidente Domenico Sica – quando è partito questo progetto non era nei nostri più lontani pensieri raggiungere e disputare un campionato di vertice con la stragrande maggioranza di ragazzi di Castel San Giorgio e tanti giovani che si sono aggregati strada facendo. E’ un traguardo bellissimo, ma per noi dev’essere un punto di partenza e un invito a lavorare ancora di più e sempre meglio, pertanto sono davvero orgoglioso di rappresentare un gruppo di amici con la stessa passione in comune e di portare in giro per l’Italia il nome del nostro caro paesino.

Purtroppo le difficoltà sono aumentate sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista economico, ci stiamo impegnando al massimo e, nonostante i nostri tanti limiti, stiamo cercando di coinvolgere quante più persone possibili. Sarà un anno difficile ma allo stesso tempo un anno di costruzione per il nostro futuro. Abbiamo conquistato la Serie A2 con il sudore e vogliamo a tutti i costi trattenere questa categoria tanto prestigiosa, naturalmente pensando al futuro e impegnandoci con i settori giovanili.

Affronteremo squadre con molta più esperienza di noi e con organici di tutto rispetto – prosegue – ma questo non ci spaventa perché siamo convinti che il nostro gruppo può dire la sua e può giocarsela a testa alta con tutti. Non possiamo abbandonarci alle difficoltà, ma dobbiamo trovare il modo di superarle con i nostri mezzi. Sono sicuro che il coronamento di questo sogno, la voglia di fare bene dei tanti ragazzi che per la prima volta disputeranno un campionato Nazionale, la giusta programmazione ed organizzazione, il sostegno del pubblico che in tanti ci invidiano, saranno dei fattori fondamentali per riuscire nel nostro obiettivo.



Spero che con l’inizio del campionato avremo ancora più seguito da parte degli appassionati di questo sport, che avremo il sostegno da parte degli imprenditori locali ma soprattutto da parte delle istituzioni locali. Abbiamo bisogno di tutti – conclude Domenico Sica – e sono convinto che, insieme, quest’anno si possa scrivere una bella e sana pagina di sport ”.

Tanto lavoro, dunque, e tanta strada da fare per l’ Handball Lanzara 2012 che sta scaldando i motori per l’avvio di stagione. Il progetto societario del Lanzara sarà debitamente descritto nei prossimi giorni e, con esso, saranno argomentate tutte le idee e le nuove iniziative promosse per sostenere la compagine di pallamano di Castel San Giorgio.

Imminente, inoltre, sarà l’annuncio del main sponsor di questa stagione e, di conseguenza, il nome che la squadra rossoblu assumerà a seguito dell’ accordo siglato.