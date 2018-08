Grande successo per il Campus Estivo di Pontecagnano Academy, 43 ragazzi iscritti.

Dopo il Palermo e la Salernitana, l’Agriturismo “Ultimo minuto” è pronto ad ospitare il Campus Estivo organizzato dal “Pontecagnano Academy” in collaborazione con il progetto “Individual Improvement School”.

La cinque giorni che prenderà inizio lunedì, 27 agosto, ha trovato l’entusiasmo dei ragazzi di tutta la Provincia salernitana che senza indugi hanno accolto l’invito e l’iniziativa del Presidente Giovanni Sorgente: “Questa partecipazione massiccia ci ha sicuramente sorpreso, siamo andati ben oltre le nostre aspettative e siamo fieri di poter ospitare ben 43 ragazzi. – dice orgogliosamente Sorgente – Il Campus sarà seguito da allenatori e istruttori abilitati F.I.G.C. ed è dedicato a bambini e ragazzi nati dal 2003 al 2010; i quali al mattino avranno la possibilità di affinare la tecnica sul campo, alternando tornei e momenti in aula arricchiti da video tutorial”. L’obiettivo, infatti, è quello di migliorare le capacità individuali e l’efficacia dei fondamentali tecnici attraverso esercizi stimolanti e divertenti; senza dimenticare il ruolo del bambino e del ragazzo rispetto al sociale, attraverso la condivisione di valori come l’amicizia e la solidarietà, il rispetto delle regole e dei ruoli.

Al Campus tecnico non è mancato l’appoggio e la condivisione del professore Ignazio Argiolas, allenatore professionista e docente di tecnica calcistica presso il Settore tecnico federale, garanzia di qualità e professionalità che da anni segue le sorti del Pontecagnano Academy: “Il 1^ Campus Tecnico non residenziale è ormai alle porte. L’attività proposta di primissimo livello, sia dal punto di vista tecnico sia da quello bio psico sociale, evidenzia la volontà di fornire ai ragazzi strumenti importanti per una crescita equilibrata e ricca di valori. Una rassicurazione in più, a testimonianza che non trascuriamo il valore aggiunto che i giovani rappresentano per il nostro futuro”.

Per ulteriori informazioni: 338 4223821