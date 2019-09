Gol di Djuric, la Salernitana vince in zona Cesarini a Livorno.

l posticipo serale della sesta giornata di Serie B sorride alla Salernitana. I campani si impongono in rimonta sul campo del Livorno con una prova straordinaria. I padroni di casa devono rammaricarsi per come si è evoluta la partita.

Infatti al 20′ i toscani trovano il vantaggio con Marsura, bravo a risolvere una mischia durissima. Il Livorno gestisce, ma nel recupero del primo tempo incassa il pari ad opera di Migliorini con un colpo di testa perfetto. Nella ripresa botta e risposta tra le due formazioni.

I toscani vanno avanti con un gran gol di Raicevic, ma vengono ripresi da un autogol di Di Gennaro. Al 91′ Djuric manda in delirio la Salernitana con un’incornata perfetta che vale i tre punti.