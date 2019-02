Givova Scafati, trasferta a Siena.

Con il morale a mille, dettato dalle ultime tre vittorie consecutive (due in casa contro Bertram Yachts Tortona e Leonis Roma ed una in trasferta contro Benacquista Latina), la Givova Scafati è pronta a calare il poker di risultati utili consecutivi, puntando a dare il massimo anche nella sfida di domenica 17 febbraio (ore 18:00) al PalaEstra contro On Sharing Siena.

La truppa scafatese, che sta cercando di recuperare Tavernari dal problema alla caviglia accusato nell’ultima gara di Latina, sta lavorando sodo in allenamento per avere il miglior approccio mentale possibile contro una nobile decaduta del basket nazionale, che sta affrontando un momento complicato della propria storia: alcuni giocatori sono già andati via, altri pare siano in procinto di fare lo stesso, a causa di problemi finanziari che stanno compromettendo una stagione agonistica finora tutto sommato positiva. Coach Paolo Moretti sta provando a trarre il massimo dagli uomini a disposizione, mentre la dirigenza si sta adoperando per tenere insieme i pezzi fino al termine del campionato, dopo gli addii recenti dei principali realizzatori Morais, Pacher e Marino. A tirare la carretta ci saranno sicuramente i tre ex scafatesi Sanguinetti (playmaker), Ranuzzi (ala piccola) e Lupusor (ala grande), oltre alla guardia Prandin ed ai giovani Cepic (ala grande), Radonjic (ala piccola), Ceccarelli (guardia) e Del Debbio (guardia).

La formazione scafatese, il cui capitano Ammannato conosce bene l’ambiente senese, avendoci disputato gran parte della trafila giovanile, è in cerca di punti utili per migliorare l’attuale nono posto nella classifica del girone ovest del campionato di serie A2, così da trovare il miglior piazzamento possibile in quella che di qui a nove partite sarà la griglia di qualificazione ai play-off.

Dichiarazione del capo allenatore Lino Lardo: «Abbiamo vinto le ultime tre partite consecutive, perché la squadra è cresciuta e sta lavorando bene. Sia in casa, ma soprattutto in trasferta, abbiamo dimostrato di essere una squadra in salute, che crede nei propri mezzi e che sia offensivamente che difensivamente continua a fare progressi. Dobbiamo tenere i piedi saldi a terra, guardare avanti con ottimismo, consapevoli che alla fine il lavoro paga. Ora ci attende una seconda trasferta consecutiva, stavolta a Siena, dove sarà fondamentale l’approccio mentale con cui scenderemo in campo. Da Siena arrivano voci non belle per l’intero movimento, ma si sa che quando si affrontano comprimari desiderosi di mostrare il proprio valore e si gioca su un campo così blasonato, diventa importante avere alta la concentrazione. Vogliamo allungare la striscia vincente e per riuscirci, più che pensare all’avversario, dobbiamo guardare a noi stessi e scendere in campo con la determinazione e le giuste motivazioni».

Dichiarazione dell’ala grande Filip Pavicevic: «Abbiamo vinto tre partite di fila e siamo veramente carichi. Conosciamo le difficoltà della prossima partita, che disputeremo nuovamente in trasferta, in un campo molto caldo e ci stiamo allenando forte per riuscire ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi. Quella di Siena, contro una società così importante, sarà una partita dura. Dobbiamo giocare in trasferta con lo stesso piglio con cui scendiamo in campo tra le mura amiche. Conosco bene Cepic e Radonjic nelle fila del nostro prossimo avversario, due ragazzi molto pericolosi, così come Lupusor. Dobbiamo però principalmente badare a noi stessi e fare bene le nostre cose, perché solo così riusciremo a spuntarla».

Arbitreranno l’incontro i signori Gagliardi Gianluca di Anagni (Fr), Pazzaglia Jacopo di Pesaro (Pu) e Lestingi Paolo di Anzio (Rm).

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP TV Pass”). Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica streaming su ViviRadioWeb (media partner della Givova Scafati) dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ e dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/ViViCentroRadio/. Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di martedì (ore 20:45) e di mercoledì (ore 15:00).