Givova Scafati, trasferta a Biella.

Coach Lino Lardo ci prova. Vuole conservare l’imbattibilità da capo allenatore della Givova Scafati. Ma non sarà facile. Il prossimo impegno si presenta infatti complicato per una lunga serie di fattori. Per lui finora due vittorie in altrettante apparizioni, contro Benacquista Latina e On Sharing Siena. Ma in entrambi i match, a suo supporto, c’è stato il popolo del PalaMangano. Stavolta dovrà farne a meno o comunque accontentarsi di una sua piccola rappresentativa, perché il team dell’Agro sarà impegnato domenica in trasferta all’Hype Forum, contro l’Edinol Biella. Acciuffare la terza vittoria di fila sarà una impresa dura, ma non impossibile per capitan Ammannato e soci, che dovranno fare a meno ancora una volta dell’acciaccato Tommasini, in un campo notoriamente caldo e difficile. Non solo. Dovranno farlo all’insolito orario delle 12:00, per consentire la diretta in chiaro su Sportitalia (canali 60 e 153 del digitale terrestre; canale 225 del digitale satellitare).

Ma il principale ostacolo al tris di vittorie è l’avversario di turno. La formazione rossoblù, allenata per la quarta stagione consecutiva da coach Michele Carrea, annovera nel suo organico atleti che farebbero le fortune, per prolificità, fisicità ed esperienza, di qualsiasi compagine di categoria, come l’ala grande statunitense Sims (21 punti di media), la guardia a stelle e strisce Harrell (19 punti di media), l’ala grande di nazionalità inglese Wheatle (10,6 punti e 8,7 rimbalzi di media), il playmaker Saccaggi (10 punti e 3,9 assist di media), il centro Vildera e l’ala piccola Chiarastella. Non vanno sottaciuti poi i giovani comprimari Pollone (guardia), Bertetti (playmaker), Torgano (centro) e Obinna (ala grande).

Con sei punti in classifica, frutto di tre vittorie e quattro sconfitte finora registrate in campionato, la società piemontese si presenta come un vero osso duro per i gialloblù, che proveranno a confermare l’ottimo stato di forma e ad impadronirsi della posta in palio, per avvicinarsi sempre più ai quartieri alti della graduatoria.

Dichiarazioni di coach Lino Lardo: «Dobbiamo tenere ben saldi i piedi a terra. Siamo soddisfatti di queste ultime due vittorie, c’è un bel clima nello spogliatoio, ma siamo appena all’inizio di questo nuovo percorso e già domenica siamo attesi da un impegno molto difficile, che ci servirà a tastare il polso della situazione. Ci stiamo allenando bene, lo stiamo facendo anche al mattino per abituarci all’insolito orario delle 12:00 in cui scenderemo in campo a Biella, ma stiamo crescendo e sono molto fiducioso del lavoro svolto. Troveremo sul nostro cammino un quintetto molto competitivo, che gioca su un campo ostico, dove per vincere ci vorrà grande carattere, concentrazione ed applicazione. L’insolito orario della palla a due costituisce sicuramente un’insidia, ma noi ci stiamo preparando bene, non solo allenandoci a quell’ora, ma anche con una alimentazione precisa ed equilibrata, che il nostro staff sanitario sta dettando e monitorando in maniera certosina e meticolosa e che, alla fine, potrebbe fare la differenza».

Dichiarazione dell’ala piccola Aaron Thomas: «Siamo molto soddisfatti delle due vittorie consecutive, ma dobbiamo restare concentrati e andare a giocare domenica fuori casa, per cercare di fare risultato. Conosciamo le difficoltà dell’incontro e sappiamo che dobbiamo affrontare ogni partita con il medesimo positivo approccio, restare concentrati e pensare più a noi stessi che all’avversario. In tanti parlano delle difficoltà di questo diverso ed insolito orario di inizio della sfida, ma personalmente credo che dobbiamo piuttosto badare al nostro gioco, restare uniti e determinati».

Arbitreranno l’incontro i signori Gagliardi Gianluca di Anagni (Fr), Tallon Umberto di Bologna e Raimondo William di Scigli (Rg).

