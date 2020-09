Givova Scafati, prima amichevole contro la Virtus Roma.

La Givova Scafati rende noto che, dopo poco più di due settimane dall’inizio della preparazione fisica, è stato programmato per domenica prossima 20 settembre, alle ore 17:30, il primo scrimmage stagionale.

L’avversario di turno sarà la Virtus Roma, società di massima serie, che ospiterà la compagine scafatese presso il Centro Sportivo Tellene di Roma.

Lo scrimmage sarà disputato a porte chiuse e, quindi, per motivi di sicurezza e per ridurre al minimo il rischio contagio da Covid-19, non sarà in alcun modo consentito l’accesso all’interno della struttura.