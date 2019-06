Givova Scafati, presentazione obiettivi stagione 2019-2010 mercoledì 19 al PalaMangano.

La Givova Scafati invita tutti gli organi di stampa locali e nazionali, nonché i propri tifosi ed appassionati a partecipare alla conferenza stampa di illustrazione dei progetti e dei programmi della stagione agonistica 2019/2020, che avrà luogo mercoledì 19 giugno, ore 15:30 presso la sala stampa del PalaMangano.

A riferire degli argomenti oggetto della conferenza saranno presenti i vertici dirigenziali del Basket Scafati 1969 e del main sponsor Givova, nonché dell’appena insediata amministrazione comunale di Scafati, che, ciascuno per quanto di propria competenza, relazionerà in merito agli obiettivi della prossima stagione agonistica e al percorso ideato per raggiungerli.