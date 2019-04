Givova Scafati, la gara contro la Virtus Roma andrà in diretta tv su Sportitalia.

Il big match della penultima giornata della stagione regolare del campionato di serie A2 (girone ovest) tra Virtus Roma e Givova Scafati si disputerà al PalaEur, alle ore 19:15 di domenica prossima 14 aprile, con diretta in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). E’ quanto ha stabilito la Lega Nazionale Pallacanestro nello stilare la programmazione televisiva dell’intera ventinovesima giornata del secondo torneo nazionale.

E’ la prima volta stagionale che la società dell’Agro gioca in diretta davanti le telecamere di Sportitalia.

E lo farà in quella che potrebbe essere la gara decisiva per la società capitolina, prima in classifica nel raggruppamento, a cui basterebbe il successo interno di domenica per festeggiare il matematico primo posto in classifica ed il conseguente salto di categoria in massima serie.

Un arduo compito attende quindi gli uomini di coach Lino Lardo che, dal canto loro, ce la metteranno tutta per confermare il risultato della gara di andata, rovinare la festa ai padroni di casa e mettere fieno in cascina, per tenere in piedi il discorso play-off.

Dichiarazione del playmaker Marco Passera, intervistato dai microfoni di Sportitalia: «Siamo la vittima sacrificale della Virtus Roma, che vuole guadagnarsi domenica sera sul campo, contro di noi, la promozione in serie A. Vogliamo però provare a rovinargli la festa, sfoderando una prestazione importante, che ci permetta di continuare ad inseguire i play-off. Siamo consapevoli che affronteremo una squadra fortissima, completa in ogni ruolo, dotata di atleti di elevatissima caratura, come i due statunitensi, che vengono dalla massima serie. Sarà una gara difficilissima, perché affronteremo la migliore squadra del girone ovest, ad un passo dal massimo traguardo. Siamo reduci da un’ottima seconda parte di stagione, tant’è che nel turno di ritorno abbiamo vinto otto partite su tredici e siamo ancora in corsa per raggiungere un traguardo prestigioso come quello dei play-off, che vogliamo provare ad acciuffare in tutti i modi».