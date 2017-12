Givova Scafati, inizia il ciclo di fuoco a Tortona.

E’ un ciclo infernale quello che attende la Givova Scafati prima del termine del turno di andata. Tre trasferte (Bertram Tortona, FCL Contract Legnano, Novipiù Casale Monferrato) e una sola sfida casalinga (Remer Treviglio) vedranno duramente impegnata la truppa dell’Agro dall’antivigilia di Natale al giorno dopo la Befana. Due settimane durissime, che decideranno l’accesso alle Final Eight della Coppia Italia 2018, di scena dal 2 al 4 marzo p. v. a Jesi.

L’attuale classifica del girone ovest (capeggiata dalla Novipiù Casale Monferrato, con 20 punti) vede la Givova Scafati al quarto posto (14 punti), insieme a Moncada Agrigento, Pasta Cellino Cagliari e Bertram Tortona, rispetto alle quali, però, ha una partita in meno. Proprio quest’ultima sarà l’avversario della tredicesima giornata del campionato di serie A2, di scena tra sabato 23 e domenica 24 dicembre.

I gialloblù andranno in trasferta al PalaOltrePò di Voghera (Pv) ad affrontare la compagine lombarda (palla a due alle ore 18:30), con la necessità di far propria la posta in palio, per restare in corsa ad uno dei primi quattro posti del raggruppamento. Non sarà affatto facile imporsi sul parquet di uno dei migliori collettivi della categoria, che dispone di una rosa ampia e variegata, reduce da due importanti vittorie in trasferta (a Biella e a Latina), che ne hanno rilanciato le ambizioni stagionali.

Sono tanti gli uomini in casacca bianconera a destare particolare attenzione: innanzitutto l’ala piccola Johnson (19,4 punti di media), poi l’ala grande Sorokas (13,5 punti e 9,5 rimbalzi di media), il centro e capitano Garri (13,1 punti di media) ed il playmaker Spanghero (12,1 punti di media). Questi quattro, insieme alla guardia Stefanelli, compongono un quintetto base di primissimo ordine, intorno al quale gravitano altri ed importanti nomi, come quello della guardia Gergati, dell’ala piccola Radonjic, del centro Quaglia, del playmaker di scorta Meluzzi e dell’ala grande Divac. Un gruppo sapientemente allenato da coach Lorenzo Pansa, esordiente in serie A2 questa stagione, nella veste di capo allenatore. Coach Giovanni Perdichizzi potrà disporre di tutti i suoi uomini in questa delicata trasferta, compreso l’ex di turno Marco Ammannato, in maglia bianconera per i primi scampoli della stagione 2015/2016, antecedentemente proprio al suo arrivo a Scafati.

Dichiarazione dell’assistente allenatore Alessandro Marzullo: «Puntiamo ad arrivare al giro di boa tra i primi quattro posti, per poter disputare la Coppa Italia di categoria, ma abbiamo un calendario che non ci agevola, visto che siamo attesi da tre impegni in trasferta contro squadre molto forti, per cui dovremo cercare di andare a punti a tutti i costi, già a partire da Tortona. L’arrivo di Lawrence si è sin da subito mostrato positivo: è un atleta completo, che può dare anche una mano importante ai compagni, soprattutto in attacco, e potrebbe esse quel giocatore in grado di farci compiere il salto di qualità e di piazzare quei colpi in trasferta di cui necessitiamo».

Dichiarazione del capitano Nicholas Crow: «Abbiamo trovato sin da subito questa stagione la chimica che invece nella passata abbiamo ritrovato solo nella parte finale. Siamo una squadra molto lunga, che ha idee chiare, precise e ben definite, che finora ci stanno dando ottimi risultati. A Tortona, per fare la differenza, dovremo puntare al gioco di squadra, perché da soli non si va da nessuna parte. Mi aspetto una sfida molto intensa, contro un organico che si conosce bene e gioca insieme da molto tempo».

Arbitreranno l’incontro i signori Biggi Maurizio di Cassina De’ Pecchi (Mi), Martellosio Mattia Eugenio di Buccinasco (Mi) e Bartolomeo Antonio di Cellino san Marco (Br). La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP TV Pass”). Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica sui sui 92,50 mhz di Radio Sant’Anna ed in streaming su ViviRadioWeb dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ (media partner della Givova Scafati). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nei giorni di lunedì (ore 15:00) e, in replica, martedì (ore 21:00).