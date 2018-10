Givova Scafati in trasferta a Tortona nel turno infrasettimanale di campionato.

E’ tempo di turno infrasettimanale per il campionato di serie A2. Dopo appena tre giornate, il calendario prevede la disputa della quarta nel bel mezzo della settimana.

Tra la sera di mercoledì 24 e di giovedì 25 ottobre, infatti, tutte le società saranno impegnate sui parquet.

La Givova Scafati è attesa da un’ostica trasferta a Voghera (PalaOltrePò), mercoledì 24, alle ore 20:30, contro la Bertram Tortona, ancora all’asciutto di vittorie dopo tre giornate e desiderosa di piazzare la prima bandierina della stagione agonistica. I pronostici di inizio campionato erano tutti dalla parte della compagine bianconera, che questa estate ha investito importanti finanze sul mercato acquisti, per allestire una roster competitivo per la categoria ed in grado di lottare per il vertice, con l’obiettivo di puntare al salto di categoria. L’ingaggio di due statunitensi del calibro del playmaker Knowles e del centro Tuoyo (15,5 punti di media), unito a quello delle guardie Alibegovic (16,5 punti di media) e Blizzard, dell’ala piccola Ganeto, degli esterni Gergati e Spizzichini (ex di turno), oltre all’ancora infortunato Ndoja (ala piccola) e alla conferma dell’esperto capitano Garri (6,5 rimbalzi di media) la dicono lunga sul valore del collettivo allenato da coach Lorenzo Pansa. La Givova Scafati, con la rosa al completo, forte del doppio successo degli ultimi due turni del girone ovest (in trasferta contro Axpo Legnano; in casa contro Remer Treviglio), proverà a replicare il risultato, motivata dalla volontà di ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa competizione e di fare lo sgambetto ad una delle formazioni più in vista dell’intera categoria.

Dichiarazione del capitano Marco Ammannato: «Le insidie della partita contro Tortona sono tante. Loro hanno allestito un organico fatto per vincere il campionato. Non sono io a dirlo, ma i nomi importanti che compongono il roster, come Garri, Spizzichini, Ndoja, Blizzard ed altri. Ci attende una gara tosta, a prescindere dal fatto che i nostri avversari hanno zero punti in classifica. Se riusciremo a resistere per quasi tutta la partita, nel finale possiamo provare a far nostra la posta in palio. Non sono solo loro ad essere motivati, ma anche noi vogliamo dimostrare che in trasferta possiamo vincere ancora, per giunta contro una grande squadra. Non siamo spaventati, andremo lì per giocarcela a viso aperto».

Dichiarazione di coach Marco Calvani: «Tortona ha dimostrato già lo scorso campionato il suo potenziale e quest’anno si è arricchita di atleti di qualità, facendo molti innesti e cambiamenti. L’inizio di stagione fin qui disputato non è certo quello che ci si attendeva, ma io guardo in casa mia e prendo spunto dagli ultimi due successi per trovare gli stimoli giusti e provare ad allungare la striscia positiva. Non è di mia competenza fare considerazioni sul calendario, ma sono palesi le difficoltà di queste gare ravvicinate nel tempo, perché non è semplice giocare in trasferta di mercoledì sera dall’altra parte dello Stivale a distanza di così pochi giorni dall’ultima uscita, e poi, il giorno seguente il nostro ritorno a Scafati, ripartire di nuovo per un’altra trasferta, in virtù dell’anticipo al sabato: credo che una simile situazione si commenti da sola dal punto di vista dell’impegno, dell’organizzazione e dei tempi di recupero. Ma non abbiamo fatto ancora nulla, anzi forse abbiamo fatto meno di quanto ci attendevamo in queste prime tre giornate e, pertanto, dobbiamo azzerare tutto e andare a Tortona per recuperare quei due punti persi in casa nella gara d’esordio, perché con due vittorie in trasferta, per la media inglese, riusciremmo a metterci in pari».

Arbitreranno l’incontro i signori Boscolo Nale Enrico di Chioggia (Ve), Dori Giacomo di Mirano (Ve) e Gonella Edoardo di Genova.