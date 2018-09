Givova Scafati impegnata in Svizzera nel torneo La Coupe Landolt.

Il precampionato della Givova Scafati prosegue con la partecipazione ad una prestigiosa competizione, che si terrà il 21 e 23 settembre p. v., in Svizzera, ad Yverdon les Bains, ove si disputerà il torneo “La Coupe Landolt”, quadrangolare al quale prenderanno parte anche le compagini elvetiche del BBC Monthey Chablais e dell’Union Neuchatel, nonché quella spagnola del Leyma Basquet Coruna (Liga Leb Oro), che ha recentemente ingaggiato l’ala grande Quinton Stephens, in casacca gialloblù la passata stagione (sei incontri).

La squadra vincitrice del torneo riceverà un premio in denaro di 2.000 franchi svizzeri (pari a 1.771,60 euro). All’interno della competizione è prevista anche una gara di tiro da tre punti, tra i migliori tiratori dei quattro sodalizi; il vincitore si aggiudicherà un premio in denaro di 500 franchi svizzeri (pari a 442,90 euro). Inoltre, nella giornata di sabato 22 settempre p. v. sul medesimo parquet, sarà assegnata la SuperCoppa Svizzera sia maschile che femminile. L’intero torneo, compresa la gara da tre punti e le due sfide di SuperCoppa, saranno trasmesse in diretta streaming dal canale di “Swiss Basketball TV” (https://www.youtube.com/channel/UCgJw4GIqhkaIF7nYYqRI84w).

La formula del prestigioso torneo internazionale prevede due incontri, il primo dei quali si disputerà venerdì 21 settembre p. v., alle ore 21:00, contro BBC Monthey Chablais (diretta streaming al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=h2CeGO9KSr0).

La formazione vincente disputerà poi la finalissima domenica 23 settembre p. v. alle ore 16:30 (diretta streaming al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=ze2lSYx7epQ), mentre la perdente scenderà invece in campo per la finale terzo e quarto posto lo stesso giorno alle ore 14:00 (diretta streaming al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=6Y8-x1tWxwg).