Givova Scafati, gara contro Napoli fissata al 5 novembre.

La Givova Scafati rende noto che la gara contro la Ge. Vi. Napoli, valevole per il secondo turno del girone arancione della SuperCoppa Centenario 2020, in programma per sabato 31 ottobre p. v. alle ore 20:30 al PalaMangano, è stata ufficialmente posticipata dall’ufficio gare della Federazione Italiana Pallacanestro al giorno 5 novembre p. v., ore 18:30, al PalaMangano.

Inoltre, a causa dell’emergenza sanitaria in corso e per ragioni di sicurezza in tema di prevenzione dalla diffusione del contagio da Covid-19, la sfida sarà disputata a porte chiuse e pertanto, esclusi gli addetti ai lavori muniti di apposito pass, non sarà in alcun modo possibile accedere all’interno della struttura di Viale Della Gloria.

Chiunque fosse interessato alla visione della partita, potrà assistere alla stessa attraverso la diretta streaming proposta dalla Lega Nazionale Pallacanestro con il servizio in abbonamento denominato LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com).