Givova Scafati, è derby in casa del Cuore Napoli Basket.

Sarà il derby tra Cuore Napoli e Givova Scafati la gara della vigilia di Pasqua, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di serie A2 (girone ovest). La palla a due della sfida tutta campana è prevista per le ore 20:30 di sabato, sul parquet del PalaBarbuto, dove si affronteranno l’ultima (matematicamente già retrocessa) e la seconda classificata. Un testa coda però dal risultato tutt’altro che scontato, innanzitutto per le motivazioni che in sfide come questa possono condizionare l’andamento della sfida ed anche per il valore del team partenopeo, che dispone di un allenatore esperto, come l’ex scafatese Maurizio Bartocci, di due ottimi statunitensi (Turner, guardia da 22,4 punti di media; Thomas, playmaker da 10,9 punti di media) e di un nucleo di italiani giovani ed interessanti, come il playmaker Mascolo (10,8 punti di media), il centro Caruso (9,6 punti e 5,7 rimbalzi di media), l’ala grande Mastroianni, l’ala piccola Ronconi ed il centro Vangelov.

Una discreta rappresentanza di tifosi accompagnerà il team gialloblù in questa difficile trasferta, per spingerlo ad aggiudicarsi la quinta vittoria consecutiva, nonostante la perdurante assenza del centro Sherrod, ancora in fase di riabilitazione, dopo il grave infortunio che lo tiene fermo ai box da quasi due mesi.

Dichiarazione dell’assistente allenatore Alessandro Marzullo: «Siamo soddisfatti del momento positivo che stiamo attraversando, nel quale abbiamo incasellato due vittorie in casa e due in trasferta consecutive. Ci stiamo preparando al match insidioso di sabato sera al PalaBarbuto contro il Cuore Napoli, che in casa ha sempre giocato alla pari delle prime della classe, come testimoniato dai due supplementari contro la capolista Novipiù Casale Monferrato.

Viste le note vicissitudini che interessano la Viola Reggio Calabria, la compagine partenopea potrebbe ancora rientrare in corsa e non essere già retrocessa, quindi ci attendiamo un quintetto determinato a fare risultato.

Nel roster biancoazzurro, spiccano i nomi dei due statunitensi, Turner (gran realizzatore) e Thomas, ma dispone anche di un nucleo di ragazzi molto interessanti come Mascolo, Caruso, Vangelov, Mastroianni e Ronconi. Sono convinto che i nostri tifosi, soddisfatti dal nostro rendimento stagionale, ci accompagneranno anche in questa trasferta, rappresentando una ulteriore motivazione per noi a dare il massimo e a piazzare l’ennesima vittoria».

Dichiarazione del playmaker Gabriele Romeo: «Siamo reduci da quattro vittorie consecutive che fanno bene al morale e alla classifica e non intendiamo affatto fermarci. Sabato andremo nel capoluogo a cercare un’altra vittoria. Il Cuore Napoli è cresciuto molto nelle ultime settimane, poi sarà un derby, quindi partita difficile e diversa dalle altre, nella quale entrambe le contendenti e le rispettive tifoserie ci terranno a fare bella figura. Il roster che affronteremo è variato molto nel corso del tempo: i due americani sono ottimi per la categoria e poi hanno dei giovani forti ed interessanti, come il rientrante Caruso e il sempre più maturo Mascolo. Quella di adesso è una squadra tosta da affrontare, completamente diversa a quella incontrata nella gara di andata».

Arbitreranno l’incontro i signori Moretti Mauro di Marsciano (Pg), Salustri Valerio di Roma e Nuara Salvatore di Selvazzano Dentro (Pd). La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP TV Pass”). Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica sui sui 92,50 mhz di Radio Sant’Anna ed in streaming su ViviRadioWeb dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ (media partner della Givova Scafati). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nei giorni di martedì (ore 21:00) e, in replica, mercoledì (ore 15:00).