Givova Scafati, anticipo contro Tortona.

Per la seconda volta stagionale, la Givova Scafati scenderà in campo alle ore 12:00 nella prossima giornata di campionato, ventottesima del campionato di serie A2. Ed ancora una volta sarà il PalaMangano il teatro dell’anticipo di domenica in diretta tv su SportItalia (canale 60 del digitale terrestre). Avversario di turno, la società aggiudicatrice della Coppa Italia della seconda categoria nazionale, ovvero la Bertram Tortona, attuale quarta forza del girone ovest (a pari merito con Eurotrend Biella, che ha però una gara in meno).

Gli uomini di coach Giovanni Perdichizzi (appena proclamato migliore allenatore del mese di marzo nel girone ovest, dalla Lega Nazionale Pallacanestro) sono reduci da cinque vittorie consecutive, che hanno permesso loro di ridurre a sole due lunghezze le distanze dalla Novipiù Casale Monferratto, attuale capolista del girone ovest, nonostante la perdurante assenza dell’ala grande Sherrod, ancora fermo ai box ed in fase di recupero dall’infortunio che lo costringe a stare lontano dal parquet da quasi due mesi.

Puntando sull’affetto e sul calore del pubblico amico, la società sulle sponde del fiume Sarno proverà a vendicare la sconfitta subita nella sfida di andata disputata sul parquet alessandrino, consapevole che non sarà affatto facile avere la meglio contro la squadra ottimamente allenata dall’esordiente coach Lorenzo Pansa, che, tra l’altro, rispetto al precedente match, si è rinforzata per l’ingaggio del playmaker Alibegovic e della guardia Gergati, due atleti esperti della categoria, che hanno cambiato il volto del team bianconero, nel quale non vanno dimenticati atleti del calibro di Johnson (ala piccola da 22,3 punti di media), Sorokas (ala grande da 17 punti di media), Garri (centro da 11,3 punti e 7,7 rimbalzi di media), Stefanelli (guardia da 11,3 punti di media) e Spanghero (playmaker da 3,7 assist di media), oltre ad un terzo lungo di qualità come il veterano Quaglia.

Dichiarazione dell’assistente allenatore Alessandro Marzullo: «Mancano solo tre partite al termine della stagione regolare. Siamo ancora in corsa per centrare il primo posto e, per riuscirci, dobbiamo provare a vincere tutte queste tre prossime partite, a partire da domenica, quando affronteremo al PalaMangano la Bertram Tortona, avversario duro, che di recente ha aggiunto due giocatori ottimi, come Alibegovic e Gergati, che sanno bene come si vince questo campionato e sanno ancor meglio come interpretare le partite importanti. Lo hanno già dimostrato in occasione della Coppa Italia, aggiudicandosi il titolo con pieno merito, pur partendo da outsider. Anche Tortona ha la possibilità di chiudere la stagione regolare in una delle prime posizioni della classifica e quindi dobbiamo aspettarci una squadra che darà il massimo in campo. Il loro tecnico, esordiente nella categoria, ha dato una impronta vincente al gruppo, che gioca molto bene di squadra, pur disponendo di interessanti individualità, come Johnson, gran tiratore, e Sorokas, un ala che ha grande energia, mentalità, atletismo e compie sempre le scelte giuste. Non vanno poi dimenticati atleti del calibro di Garri, Spanghero, Quaglia e Stefanelli. Speriamo in un PalaMangano pieno di tifosi, che, nonostante l’orario insolito, speriamo vengano a supportarci e a spingerci alla vittoria».

Dichiarazione del capitano Nicholas Crow: «Incontriamo domenica un’ottima squadra come Tortona, contro cui all’andata abbiamo perso, e che sicuramente verrà a Scafati agguerrita, per conquistare i punti in palio, che valgono davvero doppio a questo punto della stagione, nell’ottica di guadagnarsi la migliore posizione di classifica nella griglia post season. I piemontesi, rispetto alla sfida a campi invertiti, si sono rinforzati, grazie all’innesto di Alibegovic e Gergati e lo hanno dimostrato recentemente aggiudicandosi la Coppa Italia. Noi stiamo attraversando un periodo di splendida forma, come sottolineato dalle cinque vittorie di fila, ma questo non ci fa sentire appagati e non ci fa stare affatto rilassati, perché, a poche giornate dalla fine della stagione regolare, dobbiamo restare concentrati e non possiamo permetterci passi falsi. Il quintetto di Tortona è di primissima fascia, con Johnson, Garri, Sorokas e Spanghero, che sono un vero e proprio lusso per la categoria. I bianconeri dispongono poi di una buona panchina, dove siedono giocatori come Stefanelli, che si è anche aggiudicato il titolo di m.v.p. del concentramento di Coppa Italia. Dovremo tenere gli occhi aperti e dare il massimo, per provare a fare bella figura in diretta televisiva».

Arbitreranno l’incontro i signori Cappello Calogero di Porto Empedocle (Ag), Costa Alessandro di Livorno e Marota Giampaolo di San Benedetto Del Tronto (Ap). La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) ed in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP TV Pass”). Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica sui 92,50 mhz di Radio Sant’Anna ed in streaming su ViviRadioWeb dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ (media partner della Givova Scafati). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nei giorni di martedì (ore 21:00) e, in replica, mercoledì (ore 15:00).