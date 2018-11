Givova Scafati, ancora una gara in casa, al PalaMangano arriva Siena.

La Givova Scafati ci riprova. Dopo il successo di domenica scorsa al PalaMangano contro Benacquista Latina, primo dell’era Lardo, la truppa gialloblù vuole bissare il risultato anche in occasione della settima giornata del campionato di serie A2 (girone ovest), prevista per domenica 11 novembre alle ore 18:00, approfittando del secondo turno interno consecutivo. Non sarà semplice però piegare la resistenza della On Sharing Siena, formazione che ha vinto quattro dei sei incontri fin qui disputati, pur avendo però solo 5 punti in classifica, in virtù della penalizzazione inflittagli. Sulle sponde del Sarno arriverà domenica una formazione ottimamente allenata da coach Paolo Moretti, dotata di una rosa ampia e variegata, nella quale spiccano i nomi dell’ala piccola Morais (15,7 punti di media), del centro Poletti (15 punti e 7,7 rimbalzi di media) e del compagno di reparto Pacher (12,8 punti di media). Intorno a loro, è stato allestito un organico più che competitivo per la categoria, come dimostrano le prime uscite stagionali e le prime prestazioni della guardia Prandin, del playmaker Marino e degli altri nomi che provengono dalla panchina, come quello di tre ex scafatesi, ovvero Sanguinetti (playmaker), Lupusor (ala grande), Ranuzzi (ala piccola) e i giovani Radonjic (ala piccola), Cepic (ala grande) e Ceccarelli (guardia). La Givova Scafati, che ha momentaneamente aggregato alla prima squadra per gli allenamenti il giovane esterno senegalese Seye Babacar (classe 1999, proveniente dal vivaio della Stella Azzurra Roma), arriverà a questo incontro con il morale a mille, corollario della vittoria conseguita domenica scorsa, e con la voglia di andare a punti per avvicinarsi alle prime della classe nel più breve tempo possibile. Con Tommasini ancora in forse, alle prese col lavoro differenziato finalizzato a tornare in campo prima possibile, capitan Ammannato e compagni stanno comprendendo sempre più i dettami di gioco di coach Lardo e sono pronti a mostrare al proprio pubblico i progressi fatti in questa settimana di lavoro in allenamento.

Dichiarazione di coach Lino Lardo: «La vittoria di domenica contro Latina ha portato soprattutto fiducia nello spogliatoio. Abbiamo incontrato una squadra tosta, che gioca un’ottima pallacanestro e siamo contenti per il risultato, seppur consapevoli che c’è molto su cui lavorare. Ma, dopo quella settimana così difficile per tanti motivi, era importante conquistare i due punti in palio. Domenica affrontiamo Siena nuovamente al PalaMangano, una squadra completamente differente da Latina, che ha una buona struttura difensiva, una rosa ampia, con giocatori importanti, di qualità. Abbiamo lavorato in settimana sia sotto l’aspetto difensivo che sotto quello dell’amalgama, perché dobbiamo ancora imparare bene a giocare insieme e capire le dinamiche del nostro attacco. Partiremo dalla difesa, cercheremo di non concedere a Siena gli stessi punti che abbiamo concesso a Latina domenica scorsa e andremo in campo per far divertire la gente del PalaMangano. Altri due punti ci darebbero la giusta spinta per preparare poi al meglio la trasferta di Biella».

Dichiarazione dell’ala grande Giorgio Sgobba: «E’ stata una vittoria importante quella di domenica scorsa, perché ha messo a tacere tutte quelle chiacchiere e confusione che avevano distolto l’attenzione dal basket giocato. Il clima era molto teso, anche per le due sconfitte di fila. Poi il cambio di allenatore ha dato una scossa a tutto lo spogliatoio, che ha reagito con una buona prestazione, che intendiamo bissare domenica anche contro Siena. Sappiamo che non sarà semplice, perché affronteremo una formazione che dispone di atleti forti come Morais, Pacher, Poletti, Marino, Prandin, Sanguinetti, Lupusor ed altri, che hanno esperienza, fisicità e qualità elevata per la categoria. L’allenatore Moretti, poi, incentra sulla difesa la chiave del gioco. Ce la metteremo tutta per far nostro l’incontro e conquistare quei due punti che ci darebbero ancor più energia per affrontare il lavoro in allenamento. Mi aspetto ancora più gente al PalaMangano, perché la folta presenza sugli spalti fa davvero la differenza».

Arbitreranno l’incontro i signori Noce Sergio di Latina, Buttinelli Alessandro di Cerveteri (Rm) e Capozziello Damiano di Brindisi.

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro, tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP TV Pass” al seguente link: https://tvpass.legapallacanestro.com/. Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica streaming su ViviRadioWeb (media partner della Givova Scafati) dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ e dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/ViViCentroRadio/. Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nei giorni di martedì (ore 20:45) e mercoledì (ore 15:00).