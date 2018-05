Givova Ladies, vittoria di 9 punti contro Viterbo nella prima gara playoff.

Ennesima emozionante remuntada per la Givova Ladies Scafati che al PalaFusco batte 67-61 l’Ants Viterbo, nell’andata della semifinale dei playoff nazionali.

L’inizio è tutto di marca nero arancio con una ispiratissima Sapienza, che trova più volte il fondo della retina (7-2). Le ospiti si svegliano e subito pareggiano i conti con Spirito (11-11). Poi Viterbo prende in mano l’inerzia dell’incontro e scrive un parziale di 19-0 (dall’11-8 all’11-27) con Orchi e Boccalato a fare la voce grossa. L’Ants giunge fino al +18 (16-34), poi la zona 3-2 comincia a limitare le gialloblù. Ci pensa così Iozzino a tirare la carica con tre bombe in fila che riaprono i giochi. Si va così al riposo sul 36-30 in favore delle viaggianti.

Alla ripresa delle ostilità per Scafati finalmente sale in cattedra Čičić, che con una delle sue solite scariche mette in forte crisi Viterbo (39-41). Le ospiti tentano di tenersi in carreggiata con la fisicità dell’esperta Recanati, ma le padrone di casa ancora con l’irresistibile Čičić e Ceccardi fanno andare avanti (49-48) le nero arancio dopo un’eternità. Negli ultimi dieci giri di lancetta Scibelli comincia a fare la voce grossa sotto i tabelloni e Iozzino scalda sempre più la mano per il +5 (57-52). Ma subito dopo la Givova Ladies è costretta a privarsi di Čičić per raggiunto limite di falli. Così Viterbo ne approfitta e si rifà sotto con la solita Orchi (59-58). Negli ultimi possessi, però, due triple eroiche di una grandissima Sicignano piegano la resistenza di Viterbo (67-61), dando un discreto gap in vista del ritorno di sabato prossimo al PalaMalè.

Questo il commento a fine gara di coach Nicola Ottaviano. “Un applauso alle ragazze, che come sempre nel momento più difficile si sono unite e hanno dimostrato di essere un gruppo solido. La palla ha cominciato a girare e sono usciti i tiri giusti, mentre in difesa nel secondo tempo abbiamo alzato l’intensità e forse eravamo più freschi rispetto a loro grazie al lavoro del nostro preparatore Megaro. Ora non dobbiamo cullarci di questo divario e torniamo in palestra per lavorare sugli errori che abbiamo commesso. Grazie a tutti e anche al pubblico, accorso al campo”.

Givova Ladies Scafati-Ants Basket Viterbo 67-61

Givova Ladies Scafati: Sicignano 6, Iozzino 17, Porcu, Sapienza 11, Ottaviani n.e., Scibelli 12, Čičić 14, Baglieri n.e., Ceccardi 7. All. Ottaviano

Ants Basket Viterbo: Martin, Orchi 19, Gasbarri, Boccalato 9, Pasquali 4, Nizza 6, Spirito 7, Quaresima, Maroglio 2, Recanati 14. All. Scaramuccia

Arbitri: Bova di Roma e Palazzo di Campobasso

Parziali: 11-24, 30-36, 49-48