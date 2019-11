Givova Ladies, trasferta a Potenza.

Dopo la brutta sconfitta di sabato scorso, la Givova Ladies proverà a riprendere la serie positiva con la quale aveva iniziato la stagione di Serie B, cercando di portare a casa i due punti contro la neopromossa Potenza. Il match si terrà sabato 16 novembre in casa della compagine lucana. Un team che, seppur ancora a secco di vittorie in questo inizio di campionato, non è da sottovalutare soprattutto in casa, con un roster formato da ragazze che vogliono dimostrare di poter competere nella categoria. Da sottolineare, poi, la presenza sotto canestro di Giorgia Ermito, un vero lusso per la serie B. Alle spalle, inoltre, una società solida con tanta voglia di crescere.

Valori naturalmente condivisi con la Givova Ladies e con il coach neroarancio Nicola Ottaviano che, ancora una volta, ha deciso di esporsi in prima linea in questo momento particolare per la squadra. “È stata una settimana intensa, siamo una squadra nuova formata da giocatrici che hanno bisogno di conoscersi e capirsi. – spiega Coach Ottaviano -La batosta di Capri però c’ha fatto unire ancor di più. Qualsiasi altra squadra sarebbe distrutta psicologicamente da una sconfitta del genere, mentre le mie giocatrici stanno provando a trarne vantaggio. Alcune società dopo aver subito quel passivo sarebbero impazzite. Ma noi abbiamo un progetto da portare avanti, il campionato è lungo ed equilibrato, e la classifica molto corta. Non abbiamo preso decisioni affrettate, e questo fa capire la solidità e la programmazione che c’è alla base del progetto. Andiamo avanti semplicemente lavorando per migliorarci. Le ragazze stanno capendo che devono imparare a guadagnarsi le cose con i sacrifici e che quando scendono in campo devono avere fame di vittoria”.