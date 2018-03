Givova Ladies, sfida contro Arieno per cercare la testa della classifica.

Penultima gara stagionale della fase campana per la Givova Ladies Scafati. Dopo aver centrato la qualificazione ai playoff nazionali, assieme a Cercola, le ragazze di coach Nicola Ottaviano sono attese all’ultima trasferta della fase a orologio contro la già retrocessa Farmacia del Tricolle Ariano Irpino. Sarà una sfida da non sottovalutare visto che le neroarancio sono ancora in lotta per il primato proprio contro le vesuviane (in vetta a pari punti), impegnate tra le mura amiche contro Castellammare. Il tutto potrebbe, quindi, decidersi negli ultimi 40’ al PalaFusco dopo la pausa pasquale. La squadra non vuole, però, fermarsi e a confermarlo è la stessa Valentina Ottaviani, elemento di grande affidabilità per la Givova Ladies.

Siete soddisfatte di aver raggiunto i playoff con due turni d’anticipo?

“Sicuramente è stato un bel traguardo. Abbiamo lavorato tanto per poter arrivare fino a qui e siamo contente di aver centrato l’obiettivo”.

Tra i successi con l’under 20 e il grande cammino con la B. Come giudica fin qui la sua stagione?

“Posso dire di essere soddisfatta del percorso svolto finora con entrambi i campionati. In particolar modo con le giovanili dato che abbiamo sorpreso quasi tutti, persino noi stesse. Ora testa solo per la B.”.

Domenica sfida contro la già retrocessa Ariano. Con quale spirito scenderete in campo?

“Con il fatto di esserci aggiudicati i playoff sicuramente saremo più tranquille, ma questo non significa che bisogna prendere la partita sottogamba. Scenderemo in campo con la stessa intensità di sempre”.

L’appuntamento:

SERIE B: Farmacia del Tricolle Ariano Irpino- Givova Ladies Scafati domani 24 marzo ore 18 – Palasport via Cardito Ariano Irpino (AV)