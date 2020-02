Givova Ladies, scontro diretto per il terzo posto contro Taranto.

Ultima partita in casa e penultima di campionato prima dell’inizio dei playoff. Quella di domani sarà sicuramente una bella sfida, tra la Givova Ladies e Taranto, entrambe in terza posizione 22 punti. Chi la spunterà, quindi, con molta probabilità, chiuderà la fase a girone appena dietro alle prime due (Capri e Battipaglia), e si scontrerà contro la sesta in classifica nella prima sfida dei playoff.

Un vero e proprio scontro diretto che le ragazze di coach Ottaviano, reduci da una schiacciante vittoria contro Caserta, stanno preparando molto attentamente. A parlare è proprio una delle protagoniste del successo della scorsa settimana, Benedetta Corbani.

– Nell’ultima partita sei entrata dalla panchina ed hai subito fatto vedere il tuo potenziale. Come hai trascorso questa settimana?

“Sono felice di aver dato un buon contributo alla mia squadra sabato scorso e aver dimostrato al coach che posso dare una mano anche io. Questa settimana è stata molto intensa sia dal punto di vista fisico che mentale, in quanto abbiamo lavorato molto per preparare al meglio questa importante partita”.

– Contro Taranto è una sfida tosta. Quale sarà la strategia per portare la vittoria a casa? “Sono tranquilla e concentrata, e insieme alle mie compagne non vediamo l’ora di giocare. Sappiamo che Taranto non è una squadra facile e la nostra priorità sarà la difesa. Sarà fondamentale essere lucide per 40 minuti, cercare di perdere meno palloni possibili e giocare bene i nostri schemi”.