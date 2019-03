Givova Ladies sconfitte a Capri.

Finisce con una sconfitta il quarto match della fase ad orologio delle Givova Ladies allenate da coach Nicola Ottaviano che nella trasferta sull’Isola Azzurra si arrendono alla prestazione super di Gallo e compagne che consolidano il terzo posto in classifica.

La cronaca del match vede partire in quintetto Pastena, Iozzino, Codisposti, Gatti e Sapienza Salerno per coach Ottaviano mentre Capri mette sul parquet Dentamaro, Gallo, Seskute, Ermito e Carotenuto. Pronti via e dopo una tripla di Seskute arriva un 7-0 firmato dal trio Iozzino, Codispoti e da una tripla di Gatti. Il tandem Gallo – Ermito piazza un contro break di 5-0 per l’8-7 dopo 4’12’’, Iozzino fa 8-9 ma Carcaterra e Gallo mettono un 6-0 per il 14-9 al 7’09’’ mentre gli ultimi canestri del primo quarto li segnano Sicignano e Sapienza per il 20-14 al 10’.

Seskute, Carcaterra e Gallo continuano il loro match produttivo per il maxi parziale in progressione con le isolane che raggiungono il +12 (30-18) al 14’25’’, la reazione nero arancio non arriva e Capri prende il largo trascinata dai canestri dell’ex Carcaterra, di Gallo e Seskute per il 42-22 del 18’35’’ con gara quasi praticamente chiusa. All’intervallo il parziale è 42-23 mentre al 24’, l’ennesimo canestro firmato Gallo porta Capri sul +24 (51-27), ed è qui che arriva la reazione Nero Arancio, con Sapienza che segna con continuità insieme a Panteva, Codispoti, Manna e Stoyanova con un canestro di Giorgia Codispoti per il -9 (63-54) a 5’17’’ dalla fine del match, ma Ermito, Seskute e ancora Carcaterra mettono il 7-2 che chiude la contesa (70-56), prima del 77-60 che chiude il match a favore delle isolane.

A fine gara queste le dichiarazioni di coach Nicola Ottaviano. “Un secondo quarto sotto tono ci ha condannato alla sconfitta però le ragazze hanno reagito e sono rientrate in partita alzando la pressione in difesa, avevamo molta più energia rispetto a loro, ma troppe ingenuità nei momenti importanti non ci hanno permesso di chiudere la rimonta e andare di nuovo a contatto con il punteggio. Tutto questo per le ragazze è esperienza, giocando queste partite cresceranno sempre di più”.

Il Tabellino del match

Olimpia Capri-Givova Ladies: 77-60 (20-14/42-23/59-42)

Capri: Ermito 17, Rizzati 3, Markovic, Gallo 22, De Michele, Carcaterra 13, Dentamaro 8, Carotenuto, Seskute 14, Vuotto n.e., Bellucci n.e.. All. Paolo Falbo.

Givova Ladies: Sicignano 2, Iozzino 4, Manna 4, Panteva 6, Codispoti 7, Gatti 3, Sapienza Salerno 22, Stoyanova 4, Pastena 8. All. Nicola Ottaviano.

Arbitri: Giovanni Ruotolo di Somma Vesuviana e Raffaele Vettone di Caivano.