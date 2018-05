Givova Ladies, inizia l’avventura playoff contro Viterbo.

Dopo una lunga e faticosa regular sesason per la Givova Ladies Scafati è arrivato il fatidico momento dei playoff. Per il secondo anno di fila il sodalizio caro al presidente Antonio Prete parteciperà così agli spareggi nazionali per la promozione in A2. Nell’ultimo campionato la cavalcata si è fermata a Varese, adesso si riparte con la semifinale da disputare contro la sorprendente Ants Basket Viterbo. La compagine di coach Scaramuccia ha conquistato il secondo posto del Lazio, eliminando anche la più quotata Athena Roma. Sarà una sfida davvero d’alto livello per la Givova Ladies, che dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo sia domani sera che la prossima settimana in trasferta. In caso di parità di vittorie, andrà in finale chi avrà una differenza canestra migliore tra andata e ritorno. A parlare della sfida è il general manager Maurizio Prete, che prova a caricare l’ambiente.

Quanto entusiasmo c’è per giocare una serie così importante come questa?

“L’entusiasmo è alle stelle. Disputare queste partite è sempre bello specialmente contro squadre con una storia favolosa come quella di Viterbo. Abbiamo costruito un roster molto competitivo, anche se durante l’anno qualcuna ci ha salutato ed ora abbiamo qualche infortunio di troppo. Ma le atlete non hanno mai mollato, si sono sempre allenate forti e danno il massimo per questa maglia. Questa è già una vittoria per noi. Scenderemo metaforicamente in campo per lottare insieme a loro”.

Il PalaFusco si è dimostrato un campo caldo già in coppa Campania. Che cornice si aspetta domani sera?

“Rispetto al Palamangano è molto più concentrato, ed è un fattore importante per noi. Le ragazze sentono di più il calore del pubblico ed è bellissimo. Speriamo di ripetere, anzi migliorare, il numero di persone accorse durante la Final Four. Grazie anche al nostro sponsor Givova cercheremo di riempire gli spalti ed essere una sola famiglia, con un solo colore. Vi aspettiamo al palazzetto”.

Ecco l’appuntamento:

Givova Ladies Scafati-Ants Basket Viterbo- domani 4 maggio ore 19,30- PalaFusco, via Adriana- Angri (SA)