Givova Ladies, altre due sconfitte per la Under 20 nell’interzona.

Niente da fare per l’under 20 della Givova Ladies Scafati, che perde anche nella gara conclusiva del concentramento di Urbania contro Alpo Basket (46-68).

Primo periodo subito in salita per le nero arancio, che subiscono la partenza sprint delle biancoblù con Bottazzi e Pusceddu (15-20). Coach Ottaviano è costretto a chiamare timeout e al rientro in campo è già un’altra musica. Sono Porcu e Sicignano a ridurre il gap fino al -5 (15-20). Nei secondi giri di lancetta Alpo ha di nuovo in mano l’inerzia grazie ai centri realizzati da Coser e De Marchi (17-27). Poi Ceccardi si fa male per un colpo al collo (infortunio da valutare) e la gara viene sospesa per oltre 20’. Al rientro Scafati alza un po’ l’asticella e con una grande tripla dell’ottima Baglieri allo scadere ferma il punteggio sul 27-31-

Al termine della pausa lunga la Givova Ladies spegne la luce. Così le avversarie ingranano la marcia giusta e spediscono i titoli di coda in anticipo ancora con Bottazzi e Coser (29-48). Nell’ultimo quarto Baglieri e Porcu, le ultime a mollare, provano a tirare la carica, ma i buoi sono già scappati dalla spalla.

Significativo il discorso di coach Ottaviano al termine dell’incontro.“Dispiace per non essere riusciti a vincere nemmeno una volta. Abbiamo giocato alla pari per due quarti, poi non siamo riusciti a mantenere il ritmo e ci siamo disuniti. Speriamo, adesso che le condizioni di Ceccardi non siano preoccupanti. Infine vorrei fare i complimenti a tutti e in particolare alle ragazze del ’98, per la loro ultima gara a livello giovanile. Adesso devono pensare al campionato di serie B nel quale dovranno recitare anche loro un ruolo da protagoniste”.

Givova Ladies Scafati-Alpo Basket 46-68

Givova Ladies Scafati: Sicignano 8, Orta, Santaniello n.e., Porcu 13, Bellotti n.e., Borgongino 2, Ceccardi 4, Sapienza 3, Ottaviani 6, Baglieri 8, Falanga 2, Di Michele. All. Ottaviano

Alpo Basket: Tomea 2, Legno 6, Pastore 7, Viviani 5, De Marchi 7, Bottazzi 14, Pusceddu 12, Venturi 2, Baciga 2, Gennari, Coser 10, De Rossi. All. Sinigaglia

Arbitri: Scaramellini e Di Pinto di Pesaro

Parziali: 15-20, 27-31, 29-48

Sistema Rosa Pordenone-Givova Ladies Scafati 51-38

Sistema Rosa Pordenone: Maniero 2, Ciotola 2, Ragogna 4, Bonivento 2, Ivas, Morello, Del Ben 2, Vaccher 4, Rosignoli 5, Iob 2, Pontoni 16, Sturma 10. All. Carrer

Givova Ladies Scafati: Sicignano 6, Orta 7, Aversa n.e., Porcu 8, Bellotti n.e., Borgongino, Ceccardi 2, Sapienza 13, Ottaviani 2, Baglieri, Falanga, Di Michele n.e.. All. Ottaviano

Arbitri: Ciaralli e Ficiarà di Fermo

Parziali: 13-7, 37-20, 45-24