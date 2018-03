Givova Ladies, è derby con il Basket Ruggi.

Grande entusiasmo in casa Givova Ladies Scafati. Dopo il sensazionale successo contro Castellammare per la B, è arrivata anche la storica qualificazione dell’under 20 all’interzona grazie alla vittoria contro Cagliari. Il sodalizio del presidente Antonio Prete si conferma così in crescita sotto tutti i punti di vista. Sabato scorso c’è stato anche il decisivo ritorno in campo di Carolina Scibelli. L’ala ischitana, protagonista con 31 punti conditi da un 4/6 da 3 e una grandissima difesa, parla dell’attuale momento delle neroarancio, che domani al PalaZauli sfideranno Ruggi Salerno.

Sabato scorso è rientrata in maniera definitiva. Si aspettava una prestazione così importante?

“Se vogliamo parlare dei punti, probabilmente no. Non mi sono mai interessati e fondamentalmente credo che non sempre dipenda da noi, ma da una buona stella. Per quanto riguarda il resto della partita sì. Il dover essere costretta a stare ferma ai box mi ha logorato, così ho lavorato tanto per rientrare il prima possibile e sono felicissima di esserci riuscita. Per questo ringrazio il dottor Renato Acanfora, il nostro preparatore atletico Tiziano Megaro e tutti i fisioterapisti del centro di riabilitazione “Citta del Sole””.

Quali sono gli obiettivi in vista di questo finale di stagione tutto da vivere?

“Credo che il principale sia stato già raggiunto con la crescita delle under, che hanno appena raggiunto l’interzona. Per quel che concerne la prima squadra, come mio solito, non mi pronuncio. Di sicuro l’obiettivo principale sarà quello di dare il massimo per raggiungere i migliori risultati, ma preferisco che sia il campo a parlare”.

Sabato partita contro la giovane Ruggi Salerno. Che avversario si aspetta?

“Nessun avversario è da sottovalutare. Ci troveremo una squadra sicuramente con meno esperienza della nostra, ma dalla loro ci sarà tanta grinta e voglia di fare. Bisognerà fin da subito dettare i nostri ritmi altrimenti potremmo soffrire la loro frenesia”.

Ecco tutti gli appuntamenti:

SERIE B: Ruggi Salerno- Givova Ladies Scafati domani 10 marzo ore 19– PalaZauli via don Minzoni Battipaglia (SA)

UNDER 20: Tigers Basket Forlì- Givova Ladies Scafati martedì 12 marzo ore 16,00 – Palazzetto dello sport piazza Pellipario Urbania (PU)

Terza giornata della Fase ad Orologio del campionato di serie B femminile: palla a due sabato alle 19 contro la capolista, la Givova Ladies Scafati.

Una gara sulla carta davvero ostica con il Basket Ruggi che dovrà fare a meno di Scarpato e Martines. D’altro canto, la Givova Ladies arriverà sul campo amico dello Zauli con tutta l’intenzione di mantenere il primato in classifica. La gara sarà diretta da Simone Argenio e Danilo Correale di Avellino.

SETTORE GIOVANILE. In attesa di scoprire il calendario della seconda fase del campionato under 14 femminile, ritorna in campo il gruppo under 13 che domenica mattina farà visita nella seconda giornata del girone di ritorno, al Basket Femminile Stabia. Sabato pomeriggio tocca alle Ruggine del gruppo Esordienti Femminile andare a far visita al Basket Casagiove.