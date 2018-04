Givova Ladies, contro Cercola scontro diretto per il primo posto.

Saranno 40’ tutti da vivere al PalaFusco per la Givova Ladies Scafati. Le neroarancio dovranno sigillare il primato dagli attacchi del Sorriso Azzurro Cercola, seconda ma a pari punti con il sodalizio del presidente Antonio Prete. Coach Ottaviano ha sfruttato la pausa pasquale per lavorare su alcuni aspetti del gioco e sa che troverà un avversario agguerrito. Finora Scafati ha sempre avuto la meglio sulle vesuviane, ma stavolta tutto sarà diverso. In quella che sarà una pseudo finale per il primato in Campania in vista dei playoff nazionali per l’A2, una delle protagoniste sarà Karmen Čičić, sorpresa assoluta della serie B. Proprio l’ala croata parla della sfida e dei suoi piani futuri con la Givova Ladies.

Che ne pensa della sua stagione, fin qui, a Scafati?

“Posso dire che la mia annata con la Givova Ladies è stata buona. Sono davvero soddisfatta della mia squadra, abbiamo fatto un buon lavoro e dimostrato che siamo avversari seri”.

Tra playoff nazionali e coppa Campania, quali sono i suoi obiettivi?

“I miei obiettivi sono molto semplici: voglio vincere tutto e andare in A2 con Scafati”.

Domani partita decisiva per il primo posto contro Cercola. Cosa pensa di questa partita?

“Il Sorriso Azzurro ha un buon roster. Noi dobbiamo dare il massimo per vincere questa partita. Servirà in particolar modo una grande concentrazione, ma credo nelle mie compagne e penso che meritiamo il primo posto in Campania”.

L’appuntamento:

SERIE B: Givova Ladies Scafati- Sorriso Azzurro Cercola domani 7 aprile ore 16 – PalaFusco via Adriana Angri (SA)