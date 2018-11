Givova Ladies, contro Ariano la terza vittoria consecutiva.

Terza partita in campionato con altrettante vittorie per le Givova Ladies che nello scenario de PalaFusco battono la Farmacia del Tricolle Ariano Irpino e si issano in testa alla classifica del campionato di serie B.

Dopo una partita combattuta per oltre tre quarti, le ragazze nero arancio trovano il successo con pieno merito.

La Givova Ladies parte con Dentamaro, Iozzino, Codispoti, Giuseppone e Sapienza in quintetto, mentre le irpine rispondono con Engeln, Porcu, Ottaviani, Orchi e Chipova. Per le ragazze del patron Prete ottime anche le prestazioni di Martina Gatti, Mari Panteva e Sharon Baglieri oltre al supporto sempre pronto e deciso delle infortunate Giusy Sicignano, Chiara Tinello, Valeria Manna e Adriana Di Michele.

Il primo quarto vede una partenza a razzo di capitan Iozzino e compagne che segnano con Giuseppone e Sapienza i primi due canestri della contesa (4-0), l’ex di turno è molto in partita e segna i primi 8 punti delle irpine, ma una tripla di Iozzino e un canestro di Dentamaro fissano il parziale sul 9-8 a metà periodo iniziale. Engeln e Orchi portano la Farmacia del Tricolle al primo vantaggio (9-12 al 7’39’’), ma un parziale di 10-0, a cavallo dei quarti, delle nero arancio portano il tabellone di gara sul 19-12 per Dentamaro, Sapienza e Panteva che segnano i dieci punti delle “Ladies”. Ariano Irpino reagisce e con Orchi e una tripla di Engeln si avvicina (19-17), prima di un nuovo 4-0 firmato da Dentamaro e Panteva (23-17). Chipova e Orchi riportano Ariano avanti sul 23-25 con tripla della bulgara. Il match è equilibrato e molto combattuto, non a caso a metà partita dopo i canestri di Dentamaro, Porcu, Engeln, Panteva e Iozzino, finisce sul 29 pari.

Intervallo rigenerante soprattutto per le irpine che ripartono con un break di 7-0 firmato da Ottaviani (4) e Porcu per il 29-36 al 27’49’’, la capitana Iozzino prova a suonare la carica (31-36), ma una tripla di Engeln porta Ariano Irpino sul 39-31, massimo vantaggio esterno. La reazione delle nero arancio è rabbiosa con i canestri di Giuseppone, la tripla di Iozzino, due liberi di Sapienza e un’altra tripla, stavolta di Giuseppone, per un totale di 10-0 (41-39 26’35’’) che si allunga fino ad un eloquente 15-1 con un libero di Chipova seguito da 3 punti di Sapienza e due liberi di Iozzino (46-40, 28’34’’). Il terzo periodo si chiude con due canestri di Orchi per il 46-44 del 30’. Ancora Orchi fa 46 pari, Iozzino mette due canestri per il 50-46 ma salgono in cattedra le “Ladies” che piazzano un bttreak in progressione raggiungendo il +10 sul 60-50 a 4’33’ dalla fine. Ottaviani e Chipova provano un’ultima reazione, mentre la sfortunata Orchi lascia il campo per un problema fisico. La Givova Ladies piazza un altro 7-0 che conclude la contesa (67-54) grazie ad un libero di Giuseppone, due di Codispoti e i 4 punti finali di Dentamaro. Finisce sul 67-57 con le ragazze dirette da coach Nicola Ottaviano che esultano e salutano il pubblico del PalaFusco.

A fine gara il coach ci tiene a tenere il gruppo sulla corda e afferma: “Ancora una vittoria che fa bene al morale. Voglio più concentrazione da parte di tutte, non è possibile avere ogni volta dei black-out inconcepibili, specialmente chi entra dalla panchina deve essere pronta a dare il suo contributo senza strafare. Dobbiamo lavorare sempre di squadra e non bisogna dimostrare niente a nessuno, se sono qui vuol dire che già hanno dimostrato qualcosa. Ho fiducia in tutte le mie ragazze e questo lo sanno”.

Felice per la sua prestazione e anche per quella della sua squadra, Roberta Dentamaro afferma durante la diretta sulla pagina Facebbook, Free Basketball: “Siamo contente di aver portato a casa questo match, ma dobbiamo continuare a lavorare duro. Il parziale che abbiamo fatto con una bella reazione dopo che eravamo andate sotto di 7 punti, è stato il momento chiave del nostro match. Ora vorrei vedere tanti tifosi anche alla prossima partita per vincere la quarta partita consecutiva”.

Il tabellino del match

Givova Ladies-Farmacia del Tricolle Ariano Irpino: 67-57 (15-12/29-29/46-44)

Givova Ladies: Dentamaro 12, Iozzino 18, Giuseppone 10, Sapienza Salerno 13, Panteva 7; Codispoti 7, Gatti, Baglieri, Bongongino ne, Tinello ne. All. Ottaviano.

Ariano Irpino: Engels 14, Orchi 15, Chipova 9, Porcu 13, Cozzolino, Di Donato ne, Russo, Ottaviani 6, Sapia ne, Pastore ne, Cifaldi. All. Paparo.

Arbitri: Arianna Del Gaudio di Massa di Somma e Michele Borriello di San Giorgio a Cremano