Givova Ladies, avanti in Coppa Campania.

La Givova Ladies Scafati batte la Polisportiva Capaccio, compagine che milita nel campionato di serie C, e conquista il secondo turno della coppa Campania “Dante Maiorani”.

Partita praticamente mai in discussione contro le giovani cilentane. Coach Ottaviano si affida molto alle proprie under, che con Sapienza e Falanga danno subito il là alla fuga. Da sottolineare il definitivo rientro dall’infortunio di Baglieri, che sarà un’importante aggiunta per prima squadra e giovanili nel 2018.

Il prossimo febbraio, nel weekend tra il 17 e il 18, Scafati affronterà la vincente tra Polisportiva Sorrento e Juve Caserta Academy.

Givova Ladies Scafati-Polisportiva Capaccio Paestum ’92 100-23

Givova Ladies Scafati: Sicignano 8, Iozzino 6, Busiello 6, Porcu 5, Sapienza 18, Ottaviani 8, Serra, Scibelli 14, Negri 2, Baglieri 9, Falanga 10, Čičić 14. All. Ottaviano

Polisportiva Capaccio Paestum: Vecchio 8, Crescenzo, D. Caroccia 2, Parolo, V., Caroccia 11, De Rosa, Guarracino 2. All. Di Spirito

Arbitri: Faiella e Meo di Salerno

Parziali: 26-3, 39-7, 77-12