Givova Ladies, arriva la capolista Battipaglia.

Sabato 9 marzo, ore 19,40, è questo l’appuntamento in calendario e prevede la terza gara della fase ad orologio per il quintetto NeroArancio del G.M. Maurizio Prete. Al PalaFusco è di scena la Polisportiva Battipagliese di patron Rossini, per la quarta sfida stagionale, la terza nell’impianto di casa delle Givova Ladies, con l’obiettivo di continuare a migliorare l’affiatamento e concludere al meglio il campionato di serie B, provando a bissare il successo di sabato scorso, ottenuto contro la Todis Salerno.

Per la consueta intervista pre gara abbiamo sentito l’ala-pivot bulgara Mari Panteva, classe 2000, nativa di Sofia. “Nel corso di questo campionato e anche nelle ultime settimane abbiamo avuto spesso difficoltà per colpa soprattutto dei tanti infortuni che ci sono capitati. Chiaramente ci stiamo preparando al meglio sia per il finale di campionato ma anche per questa partita e vogliamo chiudere bene la stagione, per farlo vogliamo dare tutto ciò che possiamo in questi ultimi quattro match. Per quanto riguarda la sfida contro Battipaglia mi aspetto per una partita intensa e interessante. Loro sono una squadra che non molla mai però anche noi siamo pronte per giocare fino al ultimo secondo per vincere.

Il campionato non è andato nel migliore dei modi, abbiamo avuto molti alti e bassi ma è normale per una squadra così giovane come la nostra. Penso che sia stato importante creare un bel gruppo unito, affiatato e che con il tempo migliorerà tanto per ottenere i risultati che tutte ci auguriamo. Ai tifosi voglio solo dire di sostenerci come sempre perché ora abbiamo ancora più bisogno di loro”.

Le considerazioni Pre Match toccano a coach Nicola Ottaviano: “Sabato ci aspetta un test importante, sfortunatamente arriviamo al match decimati al massimo, ma chi sarà in campo so che darà il 100% e getterà il cuore oltre l’ostacolo. Ci proveremo con tutte le forze a contrastare la corazzata Battipagliese”.

La gara sarà arbitrata da Arianna del Gaudio di Massa di Somma e Giulio Mattera di Napoli, mentre i tre precedenti stagionali si sono disputati il 17 novembre 2018 al PalaFusco con il successo Givova Ladies 65-60, il 26 gennaio 2019 al PalaZauli con il finale di 45-40 per il quintetto allenato da Federica di Pace e in Coppa Campania il 14 febbraio 51-61 per le battipagliesi al PalaFusco.

La Polisportiva Battipagliese è imbattuta dallo scorso 4 dicembre, perdendo il recupero di campionato a Capri con il punteggio di 70-56 e in stagione ha vinto 14 gare su 16 giocate tra campionato e Coppa Campania.