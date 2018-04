Givova Ladies, amichevole contro l’Elite Roma in vista dei playoff.

Primo test per la Givova Ladies in vista della semifinale playoff contro Ants Viterbo. Ieri pomeriggio al PalaFusco le neroarancio hanno ospitato Elite Basket Roma, testa di serie numero uno del Lazio.

Le capitoline hanno avuto la meglio 51-65 (15-10, 30-31, 45-52), con le padrone di casa che hanno dovuto fare a meno di Iozzino, fermata a scopo precauzionale dopo un attacco influenzale.

Match davvero probante per Scibelli e compagne, che si sono trovate di fronte un avversario davvero valido. In alcuni momenti, vista l’intensità, è sembrato già di vivere quelli che saranno gli spareggi interregionali.

Al termine della sfida queste sono state le parole da parte del coach Nicola Ottaviano. “Bella prestazione delle ragazze, è stata una partita vera sotto tutti i punti di vista, come non se ne sono viste in Campania. Sono tornato a casa con sensazioni buone. Abbiamo retto abbastanza bene, calcolando che stiamo provando anche soluzioni nuove sia in attacco che in difesa. Dico abbastanza perché so che possiamo dare ancora di più in campo, specialmente quando giochiamo di squadra. Le ragazze hanno capito che non bisogna lavorare solo “duro”, ma lavorare “insieme”, tenendo di più alla squadra che a loro stesse.”.