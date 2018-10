Ginnastica, Salerno ed Angri sul podio della ritmica.

Si è svolta a Molfetta (BA) la 1^ delle tre prove del Campionato di Serie C ZT5 della sezione Ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia.

Arrivo davvero al fotofinish con la Tyche di Martina Franca (TA) che con punti 71, 40 ha preceduto Evoluzione Danza Angri (SA) di Colomba Cavaliere e Tiziana Gallo di appena un decimo di punto con Zhenina Trashlieva, Lara Russo, Annunziata Orlando e Marilena Caiazzo che hanno totalizzato punti 71.30.

Al 3° posto la Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi con Berenice Attardi, Anna Raffaela Tucci, Flaminia Bove, Rita Pastorino e Lucia Podda con il totale di punti 70.95. Ai piedi del podio la Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo con 69.45, seguita dall’Arbostella 89 Salerno di Rosaria Fiumara con 68,20. Seguono in classifica Anfra Sport Quarto (7) di Marina Cuccurullo, Raffa Napoli (10) di Carmen Niro, Ritmica Arke SA (11) di Costanza Sabetta e Floros SA (12) di Rosa Pierri.

Giochi ancora tutti aperti in vista della 2^ prova del campionato in programma il 10 e 11 novembre a Nocera Inferiore (SA) dove le società campane potranno far valere il fattore campo e ribaltare a proprio favore i risultati della gara in terra pugliese per presentarsi, poi, in testa alla 3^ prova in Sicilia che regalerà alla 1^ classificata la promozione nella Serie B nazionale.