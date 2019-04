Ginnastica Salerno con Nicola Bartolini in maglia azzurra per gli Europei.

Nicola Bartolini, in forza a Ginnastica Salerno indosserà la maglia della Nazionale Italiana per gli Europei di Ginnastica Artistica di Stettino in Polonia.

L’atleta sardo è nel Team Italia maschile, individuato tra i migliori ginnasti continentali della categoria senior che si affronteranno alla Netto Arena nell’around individuale e nelle finali di specialità, nell’importante appuntamento dell’8° Campionato Europeo, che inizia oggi e termina il prossimo 14 aprile.

La squadra italiana è guidata dal bronzo mondiale agli anelli Marco Lodadio (Aeronautica Militare), con il campione europeo junior Nicolò Mozzato (Spes Mestre), Carlo Macchini (Fermo ’85), l’altro aviere Ludovico Edalli, Marco Sarrugerio (Juventus Nova Melzo) e naturalmente con Nicola Bartolini (Ginnastica Salerno).

Gli europei aprono una serie di eventi targati 2019 che porteranno ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.