Ginnastica Salerno alle Nazionali Allieve Gold.

En plein delle società della Campania nel Campionato Interregionale di squadra Allieve Gold di artistica femminile ZT5 della Federazione Ginnastica d’Italia, svoltosi nella Palestra Federale “La Pegna” di Via Canzanella a Napoli con l’organizzazione a cura della società Ginnastica Campania 2000. Quattro successi su quattro nelle categorie e ben 7 squadre qualificate per la nazionale in programma al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE) il I° e 2 dicembre.

Nella Gold 1 e Gold 3B vittoria della Ginnastica Salerno di Alessandra Di Giacomo rispettivamente con Elisa Agosti, Chiara Barzasi, Federica Maccarini, Giulia Sala e Marcella Bifulco, Valentina Di Giorgio, Gaia Mirabello, Rosalba Sorgente, Maria Francesca Vecchione.

Nella Gold 2 si è imposto il Cag Napoli di Monica Degli Uberti con Ginevra Comite, Aurora Pusateri, Carolina Suozzo e Benedetta Tartaglione che tenteranno di bissare il titolo italiano di Serie C conquistato a Jesolo nel dicembre 2017.

Nella Gold 3A, infine, il titolo interregionale è andato al C.G. Ischia di Mario D’Agostino, con Natalia Alexandra Carp, Rosanna Coppa e Hana Yaegashi. Sono salite sul terzo gradino podio, guadagnando l’ammissione alla competizione in terra veneta, la Ginnastica Salerno nella Gold 2 e Gold 3B e la Morgana 999 Villaricca di Vera Siligo e Morgana Marzocco nella Gold 3A. Fuori dal podio nella Gold 2 Morgana 999, Stabia Castellammare di Stefania Gini e Penisola Sorrentina di Rossana De Martino. Stessa sorte per Stabia, Penisola Sorrentina e Ginnastica Salerno nella Gold 3A.

A rappresentare la Federazione e procedere alle premiazioni sono intervenuti il Presidente del Comitato Regionale Campania, Aldo Castaldo ed il Vicepresidente Nazionale Rosario Pitton.