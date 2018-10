Ginnastica, Juvenilia Cava e Poseidon Salerno promosse alle fasi nazionali di Ritmica.

Si è svolta a Viareggio la fase interregionale ZT5 del campionato di squadra allieve Gold Ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia. Ben 15 le squadre in rappresentanza di 10 società della Campania, 5 della provincia di Napoli e 5 della provincia di Salerno, hanno preso parte alla competizione. Due di esse sono salite sul 3° gradino del podio a dimostrazione della qualità del lavoro svolto negli ultimi anni. Nella Gold 1, infatti la Juvenilia Cava dè Tirreni di Raffaella Cammarota è giunta 3^ guadagnando l’ammissione di diritto alla fase nazionale in programma il 17 e 18 novembre a Desio, nel Palazzetto collegato all’Accademia Internazionale di Ritmica recentemente inaugurata e chiamata anche la “Casa delle Farfalle”. Al 5° posto si è classificata la Floros Salerno di Rosa Pierri. Nella Gold 2 è stata invece la Gymacademy Ritmica Sorrento di Federica Gaudenzi a salire sul podio e a qualificarsi direttamente per Desio. Seguono in classifica Anfra Sport Quarto di Marina Cuccurullo (7), Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi (9), Arbostella Salerno di Rosaria Fiumara (11), D&G Metelliana di Daniela Iantorno (12), Raffa Napoli di Carmen Niro (13) e Partenope Napoli di Daniela Della Bruna (14).

Nella Gold 3 la migliore è stata la Poseidon (5) che rappresenterà la Campania alla nazionale, seguita in classifica da Gymacademy Ritmica (9), Anfra Sport (10), Sincronia Vomero Napoli di Simona Scalella (11), Partenope Napoli (12), Floros (13). Soddisfazione espressa dalla D.T.R. Liliana Leone per la quantità e qualità di presenze campane a Viareggio «Ora ci aspetta la fase nazionale» ha dichiarato. A giorni si dovrebbero conoscere i nomi delle altre eventuali società campane ripescate, che si aggiungeranno a Juvenilia, Gymacademy Ritmica e Poseidon per la trasferta in terra delle “Farfalle”.