Ginnastica, De Vecchis e Villapiano agli Europei di Glasgow.

L’atleta Tommaso De Vecchis, in forza alla Ginnastica Salerno, e l’ufficiale di gara Massimiliano Villapiano, del C.A.G. Napoli, fanno parte della delegazione italiana che parteciperà ai 33mi Campionati Europei di Ginnastica Artistica maschile in programma a Glasgow (GBR) dal 6 al 13 agosto.

Con De Vecchis, fanno parte della squadra azzurra senior Ludovico Edalli, dell’Aeronautica Militare, Marco Lodadio e Andrea Russo, della Ginnastica Civitavecchia, e Marco Sarrugerio, della Juventus Nova Melzo. A coordinare i tecnici che accompagneranno gli atleti in pedana ci saranno il D.T.N.M. Giuseppe Cocciaro ed il Responsabile delle squadre nazionali Maurizio Allievi mentre Capodelegazione sarà il consigliere federale Vittorio Massucchi.

Soddisfazione per il Presidente regionale Aldo Castaldo che nella sezione maschile può contare su uno standard di qualità elevata grazie alla società Ginnastica Salerno, recente vincitrice del Campionato Nazionale di Serie A1 guidata da Serguei Oudalov, al C.G.A. Stabia di Angelo Radmilovic militante in Serie A2 con il campione italiano J2 agli anelli Francesco Schettino, al C.A.G. Napoli di Massimiliano Villapiano in Serie B con il campione italiano J1 alla sbarra Luciano Tartaglione, e alla Ginnastica Campania 2000 di Salvatore Galasso con Eduardo Martano campione italiano senior agli anelli e finalista ai recenti Assoluti di Riccione.