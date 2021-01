Genea Lanzara Handball, trasferta ad Alcamo.

Ritorna con la sesta giornata di andata il Campionato Nazionale di Serie A2 maschile. I salernitani della Genea Lanzara affronteranno l’ Alcamo di Benedetto Randes, attualmente quinto in classifica con quattro punti frutto dei successi guadagnati contro Ragusa e Messina.

La compagine allenata da coach Manojlovic arriverà in provincia di Trapani da capolista, con cinque successi su altrettante gare alle spalle, difatti il manipolo di giovani salernitani è stato etichettato su più fronti come ‘matricola terribile’ del campionato. Non bisogna dimenticare, difatti, che la Genea Lanzara è una neopromossa ed è ai nastri di partenza del campionato Nazionale di A2 dopo aver chiuso al primo posto in Serie B nella passata stagione; inoltre la formazione cara al Presidente Sica ha l’età media più bassa del raggruppamento contando, al momento, soltanto su due ‘senior’ quali De Luca (classe ’97) e Di Marcello (classe ’78).

In Sicilia i salernitani arriveranno con qualche defezione nella rosa ma con un gruppo intenzionato a dare il meglio, per riprendere la striscia positiva di risultati ed inanellare il sesto successo consecutivo. Tutti negativi, inoltre, i test effettuati come da protocollo sanitario.

“ Non siamo nella pelle – dichiara Domenico Sica – abbiamo tanta voglia di ricominciare e mettere in pratica quanto provato in questi due mesi circa di pausa. Nel mentre ci sono stati alcuni cambiamenti, abbiamo recuperato qualche ragazzo precedentemente ai box ma, al contempo, avremo alcune assenze che potrebbero prolungarsi per più tempo. Faremo di necessita virtù, con lo zoccolo duro della squadra desideroso di fare bene. Come ribadito più volte non abbiamo pressioni circa i risultati, pensiamo di partita in partita e, al contempo, inizieremo a preparare per bene la prossima stagione ”.

La gara sarà diretta dai signori Nania – Romana con fischio di inizio Sabato 16 Gennaio alle ore 18.00.

Gli altri incontri: Mascalucia – Il Giovinetto, Messina – Noci, Ragusa – Benevento, Haenna – Palermo.