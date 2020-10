Genea Lanzara Handball, gara casalinga contro Cus Palermo.

Archiviata l’ ennesima settimana di allenamenti sotto la guida del tecnico Nikola Manojlovic, i salernitani della Genea Lanzara si preparano a ricevere, tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo, l’ ostica compagine del Cus Palermo.

I siciliani allenati da Ninni Aragona giungono in quel di Salerno per riscattare le prime due sconfitte rimediate contro Noci e Benevento, dal canto proprio i giovanissimi di casa vanno alla ricerca del terzo successo consecutivo. C’è tanto entusiasmo, insomma, in casa Genea Lanzara, pur consapevoli delle insidie che si celano dietro il match contro una compagine ben attrezzata, classificatasi nella passata stagione al terzo posto nel campionato Nazionale di Serie A2.

“ Siamo molto contenti di questo avvio di campionato – dichiara il portiere Federico Giordano, capitano della Genea Lanzara – veniamo da due buone vittorie, l’ ultima in casa del Giovinetto, in trasferta. Per noi è stata una partita impegnativa, giocata in trasferta e per di più su un campo ostico come quello siciliano, sappiamo che giocare lì è sempre difficile ma abbiamo fatto del nostro meglio per centrare il risultato.

Ora incontreremo in casa, domani, il CUS Palermo. Sappiamo che è una squadra ben messa in campo, allenata da un ottimo tecnico come Aragona e che è abituata a disputare campionati importanti Noi cercheremo di dare il massimo, fare il nostro gioco senza particolari assilli e mostrare il nostro valore e la nostra ambizione nell’ ottenere altri due punti fondamentali per la classifica ”.

L’ incontro avrà inizio alle ore 17 e sarà diretto dalla coppia arbitrale Dana – Coppi. La trasmissione della gara avverrà in live streaming sulla pagina facebook “HANDBALL LANZARA 2012”.