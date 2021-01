Genea Lanzara Handball, big match contro il Noci.

Il countdown sta volgendo al termine per entrambe le capoliste del Campionato Nazionale di Serie A2 maschile. I salernitani della Genea Lanzara ed il Noci si affronteranno domani, Sabato 30 Gennaio alle ore 19, in terra pugliese, nel big match dell’ ottava giornata.

Percorso parallelo e privo di sbavature per le compagini allenate da Manojlovic e Maione, caratterizzato da sette successi consecutivi nelle prime sette gare della stagione. Sfida nella sfida, inoltre, quella che vedrà in campo la squadra col miglior attacco (Genea Lanzara con 231 reti realizzate) e la squadra di casa con la miglior difesa (151 reti subite).

Ambizioni e roster a disposizione completamente diversi, invece, col Noci che, sin dagli inizi, è stata considerata la corazzata del raggruppamento avendo, inoltre, a disposizione diversi atleti che hanno calcato i campi del massimo campionato italiano.

“ In settimana abbiamo lavorato intensamente per arrivare pronti alla sfida contro Noci – dichiara il tecnico Nikola Manojlovic – i pugliesi vengono dal bel successo sul campo del Benevento dove hanno fornito un’ ottima prestazione. Sicuramente sarà difficile, il Noci ha costruito una squadra per vincere il campionato, con tanti atleti di valore e con tanta esperienza anche nel massimo campionato come Mastroscianni, Corcione, Laera.

Andremo lì per giocare la nostra gara come abbiamo sempre fatto, i ragazzi sono entusiasti di misurarsi con avversari di un certo livello. Il nostro obiettivo resta sempre la crescita di questo giovanissimo gruppo, abbiamo fatto davvero tanto sinora riuscendo a conquistare sette vittorie consecutive. Come ribadito in altre occasioni, non si punta a vincere il campionato: essendo una neopromossa il nostro traguardo minimo è la salvezza, tuttavia ora che siamo momentaneamente in vetta, in maniera ancor più decisa ce la giocheremo contro tutti sino alla fine”.

La gara diretta dai signori Regalia e Greco andrà in scena domani alle ore 19.00 e sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook “Noci Pallamano”.