Genea Handball Lanzara, arriva il pivot spagnolo Francisco Lopez Posada.

Ennesimo arrivo in casa Genea Handball Lanzara. Nelle fila del sodalizio rossoblu, impegnato nel campionato nazionale di Serie B maschile di pallamano, arriva il pivot spagnolo Francisco Lopez Posada.

21 anni, originario di Cadiz, Francisco Lopez proviene dal club Habitalia Balonmano San Fernando, facendo tutta la trafila delle giovanili e disputando i campionati senior di quarta e terza divisione.

“ Ho cominciato a giocare a pallamano all’ età di 10 anni, nella squadra della mia città, muovendo i primi passi nella categoria del minihandball, passando per tutte le compagini giovanili sino ad arrivare in prima squadra. Ho giocato, inoltre, per la squadra universitaria di Cadiz e mi diletto a giocare anche a beach handball.

Sono molto felice, adesso, di trascorrere questa stagione sportiva con la Genea Handball Lanzara. Avendo disputato più di qualche allenamento con la squadra posso dire di essere entrato a far parte di un bel gruppo – prosegue Francisco Lopez – sicuramente giovane ma desideroso di fare.

Un mio amico, che conosce il tecnico Nikola Manojlovic, mi aveva parlato molto bene di lui e posso affermare che aveva ragione. E’ una persona fantastica, dalla quale spero di imparare molto cose quest’ anno. Soprattutto, il gioco professato dal tecnico è molto veloce, mentre nella mia squadra ero abituato a ritmi più blandi.

Sono un pivot specializzato per lo più in fase offensiva, tuttavia posso dire la mia anche in difesa; dunque, in qualsiasi posizione e in qualsiasi momento desidera cercherò di aiutare al massimo la squadra. Ne approfitto, inoltre, per ringraziare il club che sin dai primi contatti si è sempre ben comportato nei miei confronti e dei nuovi arrivati cercando di aiutarci in tutto ciò di cui avevamo bisogno.

Da questa esperienza nel campionato italiano spero di continuare a divertirmi come ho sempre fatto e di aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Sono desideroso di dare tanta gioia ai sostenitori del Lanzara ”.

Un altro tassello a disposizione, dunque, per il tecnico Manojlovic che nel frattempo continua a lavorare col gruppo in attesa dell’ avvio dei campionati. Positivo il riscontro avuto con le compagini Under 17 e Senior, che nei giorni scorsi hanno svolto due test amichevoli rispettivamente con l’ Helios Napoli e la Pallamano Benevento, quest’ ultima impegnata nel prossimo campionato Nazionale di Serie A2 maschile.