Domenica 3 Marzo la piscina comunale di Cava de’Tirreni ospiterà la prima tappa regionale del circuito di nuoto FISDIR – Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali 2019. L’evento, organizzato dal comitato regionale della federazione in collaborazione con l’ASD Lucio Vittoria e la società Cavasports, vedrà la partecipazione di oltre 50 atleti provenienti da otto società campane.

“Voglio ringraziare le società partecipanti ma soprattutto le società che hanno contribuito all’organizzazione della tappa dimostrando tutta la loro sensibilità umana oltre che la grande capacità organizzativa – ha sottolineato il presidente regionale della FISDIR Alfonso Palumbo – Sono estremamente soddisfatto del numero delle società che presenzieranno e sono certo della perfetta riuscita della manifestazione. Sarà una bellissima giornata di sport”.

E’ la prima volta che l’impianto natatorio metelliano ospita un evento targato FISDIR. Il club cavese aprirà le porte della sua struttura per una mattinata all’insegna del divertimento e dell’attività agonistica.

“Quando gli amici della FISDIR hanno richiesto la disponibilità della vasca abbiamo accolto immediatamente il loro invito – ha spiegato il direttore tecnico del Cavasports Giuseppe Fasano – Siamo molto sensibili, da sempre, a queste tematiche e per noi è un piacere poter supportare queste iniziative. Inoltre non è da trascurare l’aspetto sportivo ed agonistico della gara: il settore paralimpico è in forte crescita ed il movimento si sta sviluppando a macchia d’olio. Queste sinergie sono importantissime per promuovere, in maniera trasversale ed a tutti i livelli, la pratica sportiva tra i giovani”.