CSI di Cava: al via il campionato FIP Aquilotti di basket e il campionato provinciale di pallavolo nell’ambito del progetto SPORT & GO.

Fine settimana ricco di sport in quel di Cava de’ Tirreni con il Centro Sportivo Italiano impegnato per l’avvio del campionato FIP Aquilotti di basket e del campionato provinciale di pallavolo nell’ambito del progetto SPORT & GO.

PALLAVOLO. Domenica 10 febbraio, presso la sede di via Mazzini (Scuola San Giovanni Bosco) del Primo Circolo Didattico, le formazioni dell’Asd Csi Cava Sports, del C.S.S San Lorenzo e dell’Aironi Volley Striano hanno dato il via al Campionato Provinciale di categoria “Giovanissimi” nell’ambito del progetto SPORT & GO. Un’intera mattinata, dalle 9 alle 12.30, all’insegna dello sport e di tanto divertimento che ha visto impegnati sul campo circa 40 giovanissimi atleti. In totale sei le squadre iscritte al campionato che proseguirà per i prossimi due mesi fino alle finali regionali. «Siamo lieti di aver riportato il progetto Sport & Go sul territorio cavese – ha spiegato il direttore tecnico del Csi Cava Pasquale Trezza – in questo modo siamo riusciti a coinvolgere tanti giovani atleti che si sono detti orgogliosi di partecipare».

BASKET. Sabato 9 febbraio, invece, presso la palestra in località San Pietro ha avuto inizio il campionato FIP di Basket con l’esordio degli Aquilotti dell’Asd Csi Cava Basket Sports. Le due squadre, guidate egregiamente dai coach Bisogno e Quarello, si sono imposti sull’Uisp Simeon di Nocera Inferiore.